Guillermo Capuya mostró su colección de medias: “Tengo desde Maradona hasta unas con mi cara”

En el universo mediático, pocos profesionales de la salud lograron combinar la ciencia con el carisma como Guillermo Capuya. Pero detrás del médico de las celebridades también hay un hombre curioso, con un sentido del humor único y una colección tan original como inesperada: sus famosas medias. En una charla íntima con Héctor Maugeri para +CARAS, el doctor recordó cómo nació este símbolo que ya es parte de su identidad televisiva.

Guillermo Capuya y sus medias más famosas

Maugeri fue directo al punto: “¿Es cierto que tenés una colección de medias? ¿Que coleccionás medias?”. Capuya asintió con una sonrisa. “Sí, sí, tuve una”. El conductor, divertido, insistió: “¿Pero qué pasa con eso? ¿Es un fetiche? ¿Te erotiza?”. El médico rió y explicó: “No. Hace varios años, cuando comenzamos el noticiero, aparecieron las medias. Las celestes y blancas tienen mi cara y dicen ‘Vacunate la presión’”.

“¡Esas son como las de Maradona también!”, comentó Maugeri. Y Capuya respondió: “Como las de Maradona, sí. Yo me veía en la tele, me miraba y me enfocaba las medias. Entonces, Guillermo Fava, que era el conductor del noticiero y además el fabricante, me dijo: ‘Doctor, quiero fabricar las medias’. Y me hacía medias temáticas: de cine, de distintos motivos…”

Guillermo Capuya y su marca personal

A lo largo de los años, el juego se convirtió en un rasgo distintivo. Las cámaras buscaban sus pies antes de cada bloque informativo y la audiencia esperaba descubrir el diseño del día. “Ahora tengo unas de mi propia marca, la de mi perfume” contó con orgullo. “Y abajo dicen: ‘By Doctor Capuya’”.

Guillermo Capuya en +CARAS

“¿Y esas se venden?”, quiso saber Maugeri. “No, no se venden,” respondió el médico. “Lo que hacíamos era sortearlas entre la gente que participaba en el juego ‘¿Qué medias tiene puestas el Doctor Capuya hoy?’. Era muy divertido”.

El humor como sello personal

Las medias de Capuya se volvieron un gesto de cercanía con el público y una forma de desdramatizar la figura del médico en los medios. “Las medias podían tener la cara de Gian, del Hombre Invisible o del indio comanche, de Benito Durante… Y quien adivinaba se ganaba un par de medias”.

Detrás de la anécdota, se percibe una filosofía de vida: la de un profesional que no teme reírse de sí mismo y que entiende la comunicación como un acto de empatía.

“El humor también cura”, suele decir Capuya, quien logró que un accesorio tan simple se transformara en un símbolo de alegría y humanidad.