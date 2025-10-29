Telefe decidió levantar nuevamente la emisión de MasterChef Celebrity. El reality debía comenzar una nueva semana de competencia, pero finalmente no saldrá al aire este miércoles 29 de octubre debido a la transmisión especial de la Copa Libertadores.

Telefe decidió levantar MasterChef Celebrity: los motivos por los que no sale al aire este miércoles 29 de octubre

Este miércoles 29 de octubre, el canal de las pelotas televisará el partido de vuelta de la semifinal entre Racing Club y Flamengo, un encuentro que genera gran expectativa y que se extenderá más allá de las 23. Por ese motivo, la señal optó por reprogramar MasterChef Celebrity y retomar su emisión habitual el jueves 30 de octubre.

Wanda Nara

La decisión llega después de una exitosa gala de eliminación, emitida el martes 28, que tuvo picos de 15.5 puntos de rating y se consolidó como lo más visto de la televisión argentina. En ese episodio, los famosos se enfrentaron en un desafío decisivo que mantuvo en vilo al público y arrasó en las redes sociales.

Con su mezcla de humor, tensión y competencia, MasterChef Celebrity continúa liderando el prime time de Telefe y demostrando el gran momento de Wanda Nara como conductora. Aunque esta noche no habrá nuevo capítulo, los seguidores del programa ya esperan con ansias el regreso del ciclo que se convirtió en uno de los grandes éxitos del año.

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity

En la segunda gala de eliminación de MasterChef Celebrity, que se llevó adelante el martes 28 de octubre, Esteban Mirol quedó afuera del reality. El periodista se enfrentó a sus compañeros en un desafío agridulce y su plato no logró convencer a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

Esteban Mirol

De esta manera, el conductor se convirtió en el tercer eliminado del programa. Antes, había quedado afuera Roña Castro mientras que Pablo Lescano decidió abandonar el certamen liderado por Wanda Nara como consecuencia de sus compromisos laborales.