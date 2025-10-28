Antonio Grimau sobre cuando le ofrecieron interpretar a Sandro: “Pensé que estaban locos”

Durante una charla íntima con Héctor Maugeri para +CARAS, Antonio Grimau revivió uno de los momentos más decisivos de su carrera: el día en que le ofrecieron interpretar a Sandro de América y la propuesta lo descolocó por completo.

“Fijate que otra vez ahí aparece el Grimau inseguro de sí mismo, porque cuando mi representante me dijo un mediodía ‘Te quieren para Sandro’, le respondí: ‘Es una broma. ¿Cómo que me quieren para Sandro? Están locos. No tengo la sonrisa, no tengo el carisma, no tengo nada que sea parecido siquiera a Roberto Sánchez’”, recordó.

Antonio Grimau y el desafío de ponerse en la piel de Sandro

La convocatoria llegó de la mano del director Adrián Caetano, y fue su mirada lo que convenció a Antonio Grimau de aceptar. “Hablé con Caetano, con quien yo quería trabajar muchísimo, y me dijo: ‘No te preocupes por el parecido. Si quisiera un actor parecido físicamente, llamaría a un imitador. Yo quiero un actor que transite la mayor verdad de las situaciones que pide el guion. Si damos con esa verdad, la gente va a comprar el Sandro que nosotros le demos’”, contó.

Antonio Griamu

Ese concepto, de buscar la verdad por encima de la imitación, fue clave para que Grimau encontrara su propio camino dentro del personaje. “Ahí entendí que no se trataba de copiarlo, sino de comprender su humanidad. Y así fue. Para mí fue una satisfacción enorme”, aseguró.

El precio que Antonio Grimau tuvo que pagar por la fama

A lo largo de su trayectoria, Grimau se destacó como uno de los grandes galanes de la televisión argentina, pero este rol marcó un antes y un después. “Jamás me hubiera imaginado que iba a interpretar a Sandro, que además era mi ídolo. Él decía: ‘Este es el precio que tuve que pagar por ser Sandro’”, recordó con admiración.

Antonio Grimau en +CARAS

Consultado por Maugeri sobre si él también había pagado un precio por su fama, respondió con sinceridad: “Sí, alguno que otro. Tal vez la falta de privacidad, o no poder ser un anónimo en la multitud. Cuando mis hijos eran chicos, querían ir a la Rural o al Italpark y era imposible. Lloraban y no entendían nada. Pero, si tengo que hacer un balance, la vida me dio mucho más de lo que podría reclamar”.

Con esa serenidad que solo otorga el tiempo, Antonio Grimau concluyó que su interpretación de Sandro no fue solo un papel: fue un acto de gratitud hacia el hombre detrás del mito.