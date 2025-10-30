Mercedes Carreras: “Fui la musa de Enrique porque nos enamoramos y lo acompañé hasta el final”

Con una vasta trayectoria, Mercedes Carreras conversó con Héctor Maugeri en +CARAS. Durante la charla, la actriz recorrió los orígenes de una carrera que se funde con la historia del cine argentino, recordó el momento que Enrique Carreras cambió su vida y expresó sobre su trabajo: “Creo que soy una actriz intuitiva”.

Mercedes Carreras junto a los Payasos de la tele

Sus recuerdos viajan hacia su infancia, cuando su familia se trasladó a Villa Carlos Paz, Córdoba. “Mis padres, en vez de encerrarme, me dejaron expresarme. Yo empezaba el secundario, estudié danzas y tuve la suerte de tener como profesora a una bailarina retirada, Sarita Montenegro. Ella había trabajado en el ballet de Joaquín Pérez Fernández… y eso fue una entrada al arte”, aseguró. Con humildad, la actriz señaló que su formación fue más intuitiva que académica: “Eso te da un entendimiento, una sensibilidad corporal. Porque yo no fui a una escuela de teatro, no tuve esa suerte”.

Mercedes Carreras y sus comienzos en el cine

En el diálogo con Héctor Maugeri, Mercedes Carreras recordó el momento que cambiaría su vida para siempre: el encuentro con Enrique Carreras, el hombre que sería su gran compañero. “Hice un concurso en Villa Carlos Paz para trabajar en una película. Él era jurado y muchos pensaron: ‘Hubo acomodo’. Pero no, no. Yo mandaba cartitas para saber si iban a cumplir el contrato.”

Acompañada por su hermano y alentada por sus padres, se trasladó a Buenos Aires para comenzar su carrera. “Acompañada por mi hermano, me dejaron venir a Buenos Aires. En aquella época, muchas familias no lo hubieran permitido”. Con el tiempo, el vínculo profesional se transformó en una historia de amor. “Mi madre y mi padre me alentaron siempre”.

"Ritmo nuevo y vieja ola" (1965). Ángel Magaña, Mercedes Carreras y sus tres hijos en la ficción: Marisa, María y Quique Carreras.

Mercedes Carreras y el amor con Enrique

“¿Por qué te eligió como su musa?”, preguntó Maugeri. “Porque se enamoró de mí. Y yo me enamoré de él. Lo acompañé hasta el último instante de su vida. Fue un amor completo”, respondió Mercedes, con emoción. También recordó cómo fue parte activa en el trabajo de su esposo. “En las primeras películas —una o dos— que hicimos en Carlos Paz, yo le oficiaba de secretaria. Él escribió Nubes de humo, con Alberto Castillo. Y yo le hacía de secretaria, porque tenía buena caligrafía”.

“Él me dictaba y yo escribía. Me casé recién cumplidos los 18. Y Enrique era muy distraído. Cuando íbamos a alguna reunión, yo le decía: ‘Ese es el presidente del Instituto, aquella es la secretaria…’. Le hacía de perfecta secretaria. Y él me decía: ‘Te tengo que contratar porque me estás salvando’”. Juntos, Mercedes y Enrique Carreras construyeron una de las duplas más reconocidas del cine nacional. Rodaron decenas de películas y dejaron un legado artístico que aún emociona. “Fue un gran trabajador”, resumió la actriz.