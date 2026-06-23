Moria Casán sobre Susana Giménez: "Está totalmente fuera del sistema"

La icónica figura del espectáculo Moria Casán visitó los estudios de Caras TV y brindó una entrevista imperdible con Marcelo Polino en Caras Glam. En la charla, "La One" se refirió con sinceridad a su relación con Susana Giménez, recordando su pasado y también, el presente que las une.

Moria Casán opinó sobre el presente de Susana Giménez

Durante la entrevista, Marcelo Polino planteó una comparación entre Moria Casán, Mirtha Legrand y Susana Giménez, señalando que las dos primeras lograron reciclarse a lo largo del tiempo, mientras que Susana habría quedado “un poco fuera del sistema”. A esto, "La One" respondió con claridad y su característico estilo: “Sí, totalmente fuera del sistema, pero por elección, ¿no?, porque tal vez no le guste demasiado trabajar o porque tal vez lo que hace es siempre una copia más de lo que hace”.

Moria Casán en Caras TV

La conductora también destacó el respeto profundo que siente por sus colegas, calificándolas como “las tres divas” aunque aclaró que ella nunca se consideró diva al nivel de ellas. “No porque no esté al nivel de ellas, sino porque me considero artista por encima de las personas”, explicó. Para Moria, ser artista implica un compromiso y rigor que va más allá de la fama o la simple figura pública.

Con orgullo y una pizca de desafío, Moria Casán repasó algunos de sus grandes hitos profesionales que demuestran su entrega y versatilidad artística. “Yo nunca me consideré diva como Mirtha y Susana, yo soy artista”, afirmó. Y luego detalló uno de sus trabajos más desafiantes: “Que me camine una rata por el cuerpo. Julio César con un taco así, dracuneada en el San Martín, ir a Mérida a abrir un festival. No conozco otra actriz... figura nuestra que haga eso”.

Moria Casán y Marcelo Polino//Caras TV

Moria Casán sobre su vínculo con Susana Giménez

Durante Caras Glam, Moria Casán habló con sinceridad sobre su relación con Susana Giménez, despejando los rumores de rivalidad. "No, pero yo no tengo nada con Susana, es una mina que trabajé en los 80, muy divertida, muy insegura porque no quería, por ejemplo, debutar un día que estábamos con teatro lleno y todo, y estaba instigando 'no, no quiero debutar, no quiero debutar' y yo digo: 'Nena, ¿cómo no vamos a debutar? Tenemos todo teatro vendido, estamos arrasando'", recordó la actriz.

Consultada por Marcelo Polino acerca del motivo por el que Susana no quería debutar, la conductora explicó: "Decía que todavía no estábamos bien ensayados, estaba medio insegura". Sin embargo, el debut fue un éxito y ambas disfrutaron del momento: "Debutamos y fue divino y la pasamos bomba y fuimos buenas compañeras". Además, reconoció que a pesar de ciertos choques mediáticos, ella siempre mantuvo una buena relación con Giménez. "Hay un ida y vuelta que me busca más la prensa, me vienen a preguntarte… He dicho cosas de Susana, le digo ‘cornuda millonaria’ y me invitó al programa y nos hemos divertido".

Moria Casán en Caras TV

La actriz también destacó la complicidad y respeto mutuo que siempre existió entre ellas: "Fuimos una hermosa pareja. Nunca habrá una rubia y morocha de ese estilo". La actriz aclaró que, aunque la prensa intente buscar diferencias o enfrentamientos, ella no guarda rencores ni conflictos: "Tengo la mejor con la Su Giménez, fue muy amorosa cuando la llamaron para mi serie, si permitiría su nombre, no tuvo ningún problema, al contrario, bien".

Por último, Moria Casán reflexionó sobre la incomparable carrera y personalidad de Susana Giménez, señalando que su estelaridad es única e irreemplazable. "Susana es irremplazable. No hay una sucesora de Moria. Los put... argentinos son mis sucesores". Y en cuanto a un posible encuentro, expresó: "Si me la encuentro yo creo que también, no te diría que la abrazo, pero la saludaría, absolutamente, por supuesto". Con estas palabras, la artista demostró su madurez y buen humor respecto a una de las figuras más emblemáticas del espectáculo nacional.