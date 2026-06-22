Moria Casán habló de Marcelo Tinelli: "Me da lástima"

Este lunes 22 de junio se estrenó CARAS GLAM, el nuevo ciclo de entrevistas de Marcelo Polino en CARAS TV. En su primera emisión, el periodista recibió a Moria Casán, con quien repasó distintos momentos de su carrera, habló sobre la actualidad del espectáculo y recordó algunas de las experiencias que marcaron su trayectoria.

Moria Casán y Marcelo Polino

En medio de la charla, surgió el nombre de Marcelo Tinelli. Fue entonces cuando Moria Casán no dudó y habló sobre su vínculo con el conductor, con quien trabajó durante años en la televisión y que fue parte de una de las etapas más exitosas de ShowMatch y Bailando por un Sueño.

La contundente declaración de Moría Casán sobre el presente de Marcelo Tinelli

Consultada por Marcelo Polino sobre el presente de Marcelo Tinelli, Moria Casán reconoció que siente cierta tristeza al verlo atravesar esta nueva etapa profesional: "Marcelo me da como, no te digo una preocupación, pero me da una cosa de lástima", comenzó diciendo. Luego agregó: "Lo veo que no encuentra el rumbo".

Y es que para Moría Casán, el histórico conductor fue durante años una figura central de la televisión argentina: "Era el hombre televisión. Era un electrodoméstico y era la televisión adentro", definió, recordando la enorme influencia que tuvo durante décadas. A medida que avanzó la entrevista, la diva explicó que su percepción va más allá de la cuestión laboral y que tiene que ver con cómo observa a Marcelo Tinelli en sus apariciones públicas.

"Está buscando su nueva forma de transmitir y de acomodarse a esta nueva cosa", sostuvo Moría Casán. Sin embargo, fue aún más contundente al referirse a su estado emocional: "Siento que no la pasa bien interiormente, debe estar con un gran vacío para mí". La conductora aclaró que se trata de una impresión personal, aunque aseguró que cada vez que lo ve en televisión percibe cierta incomodidad: "Cuando va a la tele no está cómodo él. Hay algo de él evasivo cuando habla. Esta es la mirada que yo tengo, no lo encuentro a él", expresó.

Moría Casán en Caras GLAM

El recuerdo de los años dorados del Bailando de Marcelo Tinelli

Pese a sus comentarios sobre el presente de Marcelo Tinelli, Moria Casán también destacó el vínculo laboral que mantuvieron durante años y recordó con cariño su paso por Bailando por un Sueño: "Nos dio trabajo mucho tiempo. Nunca ningún problema", señaló al hablar de la relación profesional que construyeron. Además, aseguró que difícilmente vuelva a existir un programa de semejante magnitud en la televisión argentina.

"Nunca habrá, yo te digo, no he visto ni veré un show como el Bailando de la época grande del 13", afirmó. Y agregó: "Era una factoría de estrellas". La diva también recordó el clima detrás de cámaras y la dinámica que se generaba entre todos los integrantes del programa. "Era un espacio donde la pasábamos bárbaro. Veníamos a trabajar todo el día y nos juntábamos a cenar. Era muy agradable", recordó.

Moría Casán en Caras GLAM

Las declaraciones de Moria Casán dejaron uno de los momentos más comentados del debut de CARAS GLAM. Entre la nostalgia por una etapa inolvidable de la televisión y su preocupación por el presente de Marcelo Tinelli, la diva ofreció una mirada íntima sobre una de las figuras más importantes de la pantalla argentina.