Moria Casán: "Me hubiese gustado tener a Scaloni en A la cama con Moria"

Moria Casán volvió a sorprender con declaraciones que reflejan su estilo único y espontáneo. En una entrevista con Marcelo Polino para CARAS GLAM, la diva se refirió a figuras del deporte y del espectáculo, dejando en claro su mirada particular sobre quiénes podrían haber formado parte de sus proyectos más recordados. Sus respuestas, siempre directas, marcaron un nuevo capítulo en su extensa trayectoria.

Moria Casán reveló que le hubiera gustado llevar a Lionel Scaloni a A la cama con Moria

Moria Casán fue protagonista del primer programa de Marcelo Polino en CARAS TV, dentro del primer programa del ciclo CARAS GLAM que se estrenará a las 22hs . Luego del programa La One participó de un ping pong de preguntas y respuestas que dejó momentos únicos. La One sorprendió al revelar a quién le hubiera gustado entrevistar en su histórico programa A la cama con Moria. “A la cama con Moria, no sé si a jugador, pero al director técnico, Scaloni”, expresó con firmeza, dejando en claro su interés por el líder de la Selección Argentina.

Moria Casán

En otro tramo de la dinámica, la diva respondió sobre qué jugador hubiera elegido como compañero en el jurado del Bailando. Con seguridad, señaló: “Uno que tenga picante. No sé, me parece simpático… Macalister”. Sus palabras reflejaron la chispa que siempre caracterizó sus intervenciones, aportando frescura y espontaneidad a la entrevista.

La conversación también incluyó un juego de roles sobre quién podría ser panelista en A la mañana con Moria. Allí, Moria Casán fue directa: “Yo elijo a todos menos a Messi, porque Messi es medio corto en el habla, o sea, lo suyo es la pelota. Así, el panelista que sea charla”. Luego agregó que, si tuviera la posibilidad, elegiría a jóvenes talentos como Nico Fabián Paz o Simone, destacando la energía de las nuevas generaciones.

En otro momento, se refirió a quién podría haber asistido a verla en la obra Brujas. “Seguramente han ido las madres… Celia, creo que me vio bruja porque le encanta el teatro, y también me ha visto en otras cosas. Pero no sé… a ver Brujas, De Paul”, comentó, mostrando su particular estilo de respuesta. Finalmente, al ser consultada por un pronóstico del partido, sostuvo: “Yo creo que venimos bien respetados, pero es un mundial que te da sorpresas, un mundial raro donde la sorpresa fue Estados Unidos, la sorpresa es Cabo Verde”.

Marcelo Polino llega a CARAS TV con su increíble programa CARAS GLAM

Marcelo Polino debutó en CARAS TV con CARAS GLAM, un ciclo de entrevistas que busca mostrar a las figuras más reconocidas desde una perspectiva distinta. El programa propone un espacio íntimo y cercano, donde los invitados pueden compartir anécdotas, reflexiones y momentos inéditos de su vida personal y profesional. El ciclo también se destaca por su producción cuidada, con una estética moderna y un enfoque visual que acompaña la narrativa de cada programa.

Marcelo Polino

La propuesta se caracteriza por un formato dinámico, que combina entrevistas tradicionales con juegos y preguntas rápidas, generando un clima distendido. Polino, con su estilo característico, logra que cada invitado se muestre auténtico y espontáneo, ofreciendo al público una mirada diferente sobre celebridades y referentes del espectáculo. La idea es que los protagonistas se sientan cómodos y puedan abrirse en un ambiente que combina glamour y cercanía, fiel al espíritu de CARAS.

Moria Casán fue la primera invitada en el debut del ciclo conducido por Marcelo Polino en CARAS TV que estrenará a las 22 del 22 de junio. Su presencia inauguró el programa con un estilo único, aportando frescura y espontaneidad en cada respuesta. La participación de La One marcó el inicio de un espacio pensado para mostrar a las figuras más reconocidas desde una perspectiva distinta, consolidando el tono que caracteriza a esta nueva propuesta televisiva.

Moria Casán y Marcelo Polino

Moria Casán dejó en claro, una vez más, su estilo directo y espontáneo al participar en el debut de CARAS GLAM, el ciclo que conduce Marcelo Polino. Sus respuestas marcaron el tono del encuentro y aportaron frescura al inicio del ciclo. La presencia de La One como primera invitada reforzó la propuesta del programa, que busca mostrar a las figuras más reconocidas desde una mirada distinta.

Fotos: Fede De Bártolo / CARAS

VDV