Este miércoles, en una nueva emisión de +CARAS, el famoso actor Osvaldo Laport fue invitado al living de Héctor Maugeri. Durante la entrevista, el artista uruguayo no sólo repasó su extensa y exitosa trayectoria profesional, sino que también se animó a hablar sobre su relación con Viviana Sáez, su pareja desde hace más de 40 años y madre de su hija Jazmín.

Osvaldo Laport y Viviana Sáez son una de las parejas más sólidas del medio. Se conocieron haciendo teatro a temprana edad y se enamoraron. Hace 46 años que están juntos y, aunque nunca pasaron por el registro civil, construyeron una vida en común y tuvieron a Jazmín, su única hija.

Aunque ya no se envían cartas como lo hacían en el pasado, ahora, para mantener viva la llama del amor y la pasión, Osvaldo y Viviana se siguen escribiendo cuando están separados. “Seguimos escribiéndonos. Para que tengas idea, ayer, estando en Buenos Aires, recibí un video romántico de Vivi diciéndome que me esperaba, que volviese pronto, y con intimidades”, reveló el actor. Intrigado, Maugeri le preguntó: “¿El video tenía una connotación erótica?”. Osvaldo respondió que sí, y ambos estallaron de risa.

Las bodas de nácar de Osvaldo Laport y Viviana Sáez

A pesar de no estar casados formalmente, no cabe duda de que la pareja de actores son verdaderos compañeros de vida. Héctor Maugeri destacó que Osvaldo y Viviana están transitando las bodas de nácar, una etapa que refleja el crecimiento y la fortaleza de su relación a través del tiempo. “Tiene que ver con la etapa que estamos viviendo, gracias Héctor”, compartió el ex Soy gitano.

Osvaldo Laport en +CARAS

“La reflexión, el acompañamiento, la mirada…El silencio es un pilar fundamental de la relación. No es omitir u ocultar; al contrario, es respetar al otro y tomarse el tiempo para seguir transitándolo juntos”, agregó en el living de +CARAS.

Laport también compartió cómo su relación evolucionó desde que su hija Jazmín se fue a vivir sola el año pasado: “Descubrimos con Vivi una nueva etapa de nuestra relación”. Y, entre risas, contó: “Cuando nuestra hija viene a casa, nos avisa y nos dice ‘estoy yendo, malditos adolescentes’”.

Las claves para una relación duradera, según Osvaldo Laport

Maugeri, buscando profundizar en los secretos de una relación duradera, le preguntó: “¿Cómo se sostiene un vínculo amoroso tantos años?”. Laport explicó: “En nuestra relación con Vivi hemos tenido muchas crisis, pero no nos amedrentaron. Los momentos de silencio y separación nos sirvieron para darnos otra oportunidad”.

Osvaldo Laport en los estudios de CARAS TV

“Hoy es más simple, esta relacionado con encontrarnos en un pasillo de la casa, detenernos y abrazarnos, punto. Considero que es valiosísimo, no es necesario decirnos un montón de cosas o una demanda, quién tiene razón y quién no”, aseguró sobre los momentos de tensión en la pareja.

Cuando Maugeri le consultó si se siguen sintiendo atraídos, el actor concluyó con una reflexión: “Más allá de lo estético, envejecer con sabiduría no es a partir de cierta edad. Sí está relacionado con lo que antes era por lo estético y los compromisos de algunos personajes en los que tenía exposición física, aún lo sigo haciendo en el teatro. En ‘La fuerza del cariño’, mi personaje salía con un toallón. Hoy llevamos una vida saludable, aunque con algunos recreos: nos tomamos un vinito, hacemos un asado, pero tenemos una vida muy disciplinada”.

MDP