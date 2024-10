En la última edición de +Caras (Caras TV), Héctor Maugeri recibió en su living a Diego Topa, el reconocido presentador infantil argentino. Durante una entrevista íntima el animador no sólo repasó su extensa carrera, sino que también abrió su corazón para hablar sobre su hija Mitai y explicar por qué decidió llamarla así.

En un ambiente cálido y sincero, Diego Topa, considerado el animador infantil número uno en Latinoamérica, reveló que siempre había soñado con ser padre. “Desde chiquito quise ser papá”, confesó emocionado. La llegada de Mitai, el 21 de enero de 2020, a través de la subrogación de vientre, marcó un antes y un después en su vida.

“Participamos de su crecimiento desde la gestación. Como estábamos de gira, logré asistir a la ecografía, y el día del parto estuvimos los dos papás presentes”, compartió Topa, recordando cada momento con cariño.

Diego Topa en +Caras.

Cuando Maugeri le preguntó por qué eligió el nombre Mitai para su hija, explicó: “El nombre es alucinante. Surgió gracias a Charo Bogarín, la cantante de Tonolec, que canta en lenguas de pueblos originarios”.

“Me invitó a un espectáculo que era para los más chiquitos en guaraní y el título era “Mitai”, que significa niño. Desde ese momento supe que ese sería el nombre de mi hija”, agregó el animador.

Emocionado hasta las lágrimas, confesó que ser padre le cambió la vida por completo. “Para mí, es un sueño hecho realidad. Mitai es una personita increíble que llegó a mi vida para llenarla de más colores, más amor y más canciones”, expresó con orgullo.

Por último, compartió una anécdota tierna sobre su relación con su hija: “A mí me dice ‘papá Tebo’ porque no le salía decir Diego, y me encanta que me diga así. A veces quiere decirme ‘papá Diego’, pero le digo que no, porque amo que me diga papá Tebo”.

MDP