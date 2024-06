Carolina Pampita Ardohain fue la invitada de gala de este jueves en el segmento que conduce el director de la Revista CARAS y se transmite a través de la pantalla de CARAS TV y Net TV, además de encargarse de agasajar a cada uno de las celebridades que se hacen presentes.

La oriunda de la provincia de La Pampa y actual esposa de Roberto García Moritán es una madre absolutamente presente y que deja la vida por el bienestar de sus hijos. En este contexto, tocó hablar del más grande que también es hijo de Benjamín Vicuña con quien compartió vínculo amoroso hace algunos años y también tuvo a Blanca y tiene a Benicio y Beltrán.

Actualmente, Bautista Vicuña tiene 16 años y va colegio. Es el más grande y que le va enseñando para en un futuro seguir 'lidiando' con los que continúan la línea familiar Vicuña-Ardohain. Como hermano mayor también pasa a ser un ejemplo para sus hermanos con quien son tan unidos.

"Bauti es mi gran compañero. Mis charlas con él son increíbles, nos gusta almorzar y charlar de la vida", comenzó expresando Pampita acerca de su 'bebé grande' y que le marca el camino para cuando sus otros hijos transiten la misma franja etaria a la que hoy pertenece su descendiente más grande.

Pampita y Héctor Maugeri.

Los niños crecen y van dejando recuerdos imborrables de cuando eran inocentes. De igual forma, acompañarlos en la madurez que exige la vida y estar en todos los momentos es algo que todos los padres quieren. "Tiene 16, pero yo lo veo tan grande, tan hombre", soltó desbordando amor.

"Trato de ir siendo la mamá que necesita en esta etapa", comentó la modelo sobre su aprendizaje como madre en las distintas etapas que van a atravesando sus hijos. En este caso, la adolescencia que es un desafío constante los progenitores, teniendo en cuenta que es uno de los acontecimientos en los que más cambios aparecen.

Bautista Vicuña, el encargado de ir marcándole el camino a su Pampita

Los hijos son lo más importante para las personas y Carolina Ardohain no es la excepción. En dialogo con Héctor Maugeri, director de la Revista CARAS, manifestó que se siente orgullosa de que sus hijos sean tan buenas personas y que pueda criarlos como ella lo hizo en su niñez con la humildad como símbolo primordial.

Una madre no nace siendo madre y es por eso que como todos tiene defectos y virtudes. Una canción que tiene relación con esto es "Cantares" de Joan Manuel Serrat con su precisa frase "caminante, no hay camino. Se hace camino al andar", la cual aplica perfectamente para lo que expresa la reconocida modelo.

Pampita.

"Bauti me va marcando cómo es esto, según la edad de cada uno. Con él vivo cosas nuevas, él me va enseñando cosas nuevas que con los más chiquitos todavía no las viví", finalizó en referencia al aprendizaje que va obteniendo de la mano de Bautista Vicuña en +CARAS.

BL