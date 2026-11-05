Realeza y Secretos, programa completo: 5 de noviembre del 2026

Durante el jueves 5 de noviembre, el programa Realeza y Secretos recorrió algunos de los romances de la corona británica. El ciclo de Caras TV abordó la relación del príncipe William y Kate Middleton, desde sus inicios hasta el presente, y también, repasó la historia de amor del príncipe Harry y Meghan Markle, quienes hicieron frente a la monarquía.

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En otro segmento, Realeza y Secretos reveló la vida de Rania de Jordania, una de las figuras más llamativas de la monarquía contemporánea. El programa de Caras TV permitió descubrir su trayectoria, desafíos y su vida personal.

Realeza y Secretos se pude ver de lunes a viernes a partir de las 17 horas por Caras TV, con informes, un buen relato y contenidos que destapan las verdades de las casas reales y sus protagonistas.