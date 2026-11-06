Red Carpet con Adriana Salgueiro y Andrea Bisso, programa completo: 6 de noviembre del 2026

En la emisión del viernes 6 de noviembre, Red Carpet, el programa de Caras TV liderado por Adriana Salgueiro y Andrea Bisso, se sumó al análisis de la polémica que atraviesa la reina de Noruega, Mette-Marit, luego de que se conocieran detalles relacionados con su trasplante de pulmón.

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Además, Red Carpet rindió homenaje a dos grandes referentes del espectáculo, Emma Stone y Celia Cruz, haciendo un recorrido por sus vidas. También, reveló detalles sobre la vestimenta del Papa y otras curiosidades, en el marco de la visita de León XIV a Argentina.

Red Carpet se emite de lunes a viernes a partir de las 13 horas por Caras TV, con la conducción de Adriana Salgueiro y Andrea Bisso. El ciclo ofrece a diario un recorrido por las novedades del mundo del espectáculo, la realeza, las celebridades, la moda y otros temas de interés.