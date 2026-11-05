Red Carpet con Adriana Salgueiro y Andrea Bisso, programa completo: 5 de noviembre del 2026

En esta nueva entrega de Red Carpet, Adriana Salgueiro y Andrea Bisso homenajearon a Juan Carlos Calabró a 13 años de su muerte. Las conductoras de Caras TV repasaron la trayectoria y los memorables momentos televisivos que dejó el icónico humorista. Por otro lado, recordaron el cumpleaños número 21 de la Princesa Leonor.

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Asimismo, Adriana Salgueiro y Andrea Bisso analizaron con sus miradas afiladas y detallistas la colección verano 2027 de Alex Riviére en la Semana de la Moda en Madrid y también, los looks de las famosas.

Como todos los días, Red Carpet brindó toda la información sobre las celebridades, la moda, la realeza y todos los temas de interés. El programa se emite de lunes a viernes a partir de las 13:00 hasta las 14:30 horas, con la conducción de Adriana Salgueiro y Andrea Bisso por Caras TV.