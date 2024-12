Roberto Moldavsky rompió el silencio y blanqueó que el humor le abrió muchas puertas

Roberto Moldavsky visitó los estudios de Caras TV para compartir una cálida y reveladora entrevista con Héctor Maugeri en +Caras. Durante la charla, el reconocido artista habló sobre cómo el humor transformó su vida.

“El humor es el don de los feos. En este mundo tan hegemónico, si no estás entre los más buscados, yo siempre digo: o tocás la guitarra y cantás, o haces reír”, expresó Moldavsky con su característico estilo irónico.

Para él, el humor ha sido más que un simple trabajo; fue el camino para ser feliz como también relacionarse con las personas. “Me ha abierto puertas sociales: ser más aceptado en un grupo, tener éxito en alguna conquista. Me sirvió como un modo de comunicación. Decir las cosas con humor ayuda a que no sean tan duras y a pasar mejor los momentos difíciles”, comentó.

Además, reflexionando sobre su capacidad de hacer humor, reconoció: “Es un don que viene de adentro. Muchas veces, la gente del público me dice: 'Conté en casa lo que vos dijiste en el show y nadie se rió. Me miraban como si estuviera loco'. Tengo la virtud que es que a mi me cuentan algo y ya me imagino cómo decirlo en el escenario. El don que tengo es hacer de las vivencias un texto divertido y teatral”.

Una conexión milagrosa con el público

El humorista también valoró profundamente la relación con la audiencia. “Cuando la gente viene al teatro, le digo a los músicos: 'Acá hay algo milagroso'. Es gente que decide darnos su tiempo y su dinero para escucharnos, lo más importante que tiene. Cuando recibo esas sonrisas, y se dan naturalmente, lo vivo como un milagro”, expresó con emoción el humorista.

Finalmente, Roberto Moldavsky dejó en claro que su capacidad de hacer reír es algo que siempre valoró y reconoció en sí mismo. “Nunca me hago el falso humilde. Creo que tengo un don, una virtud, una capacidad de hacer reír que realmente me funcionó toda la vida. Siempre fui gracioso”, concluyó.