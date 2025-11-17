Sebastián Estevanez: “La vi y dije ‘me caso’; 24 años después siento lo mismo”

CARASTV

En diálogo con Héctor Maugeri en +CARAS, Sebastián Estevanez recordó el inicio de su historia de amor con Ivana Saccani y lo hizo con la misma emoción que lo atravesó hace más de dos décadas. El actor reveló que se comprometieron en la Isla CARAS, en un viaje que todavía describe como “espectacular”. Contó que, al poco tiempo, decidieron casarse porque ambos tenían la certeza de haber encontrado lo que buscaban. “La vi y dije ‘me caso’”, recordó, como si reviviera aquel primer flechazo.

Aseguró que jamás dudó de ese sentimiento y que, dos décadas más tarde, se mantenía intacto. Tras 24 años juntos, continúa describiendo aquel impacto inicial como algo mágico, difícil de explicar con palabras. Y remarcó que Ivana fue siempre un sostén sólido en cada etapa de su vida pública. “Nunca tuvo celos por mi trabajo”, afirmó, destacando la confianza que construyeron desde el comienzo.

Sebastián Estevanez y su amor por Ivana Saccani

Sebastián explicó que la base de la relación siempre fue la transparencia. “Nunca dejé de sentir lo que sentí ese primer día”, dijo, reafirmando el peso de ese vínculo. Contó que, aunque el público a veces confundía ficción con realidad y eso podía generarle pequeñas incomodidades a Ivana, la confianza entre ambos nunca se rompió. Incluso bromeó con que, si él hubiera viajado un fin de semana con una modelo, también habría sentido “un poquito de celos”.

Sebastián Estevanez en +CARAS

Cuando Maugeri le preguntó si alguna vez fantaseó con otra persona, Sebastián fue categórico. “Nunca fui infiel. Jamás”, aseguró, poniendo fecha a ese compromiso emocional desde el 12 de enero de 2013. Reafirmó que lo suyo con Ivana siempre fue una relación de respeto, lealtad y admiración mutua. Y repitió que no hubo desviaciones, tentaciones ni dudas.

Sebastián Estevanez y las escenas románticas con Carina Zampini

Sebastián recordó también su trabajo en Dulce amor y la complicidad con Carina Zampini. Dijo que la confianza entre ellos fue clave para que las escenas románticas funcionaran con naturalidad. “Eso nos daba la posibilidad de jugar al máximo”, explicó, destacando la importancia del vínculo amistoso que compartían. Contó que ese clima los ayudó a transmitir verosimilitud y emoción en cada capítulo.

Las escenas, según él, fluían porque había libertad, humor y respeto mutuo. El público lo percibía y por eso la pareja televisiva se volvió inolvidable. Sebastián insistió en que Zampini siempre fue una amiga y una compañera impecable. Y subrayó que lo que se veía en pantalla era el resultado de ese nivel de confianza.

Sebastián Estevanez y Héctor Maugeri

Sebastián Estevanez y su encuentro con el papa Francisco

El actor también recordó uno de los momentos más significativos que vivió junto a su esposa. Relató que, el 21 de marzo de 2015, mientras transitaban un embarazo de riesgo, tuvieron la oportunidad de encontrarse con el papa Francisco en Roma. “Apareció y le bendijo la panza”, dijo, aún sorprendido por lo vivido. Para ambos, ese instante tuvo un valor espiritual inmenso.

Sebastián Estevanez contó que Ivana atravesaba semanas difíciles y que la bendición del Papa fue un alivio emocional enorme. Describió la escena como “mágica” y “maravillosa”. Aseguró que sintieron una especie de protección simbólica que los acompañó durante el resto del embarazo. Y recordó ese día como uno de los más inolvidables de su vida.