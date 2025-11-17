La China Suárez contó la verdad de su relación con Mauro Icardi: del primer mensaje hasta los tres años separados

Este lunes 17 de noviembre, Eugenia “China” Suárez estuvo en un mano a mano con Moria Casán donde finalmente contó cómo nació su historia de amor con Mauro Icardi desde el primer mensaje que le envió el jugador cuando aún estaba en pareja con Wanda Nara -donde se desató el denominado WandaGAte- hasta el día en el que se volvieron a encontrar en aquel afamado bar de Buenos Aires.

La versión de la China Suárez sobre su romance con Mauro Icardi

Tras largas especulaciones y en un clima sumamente hostil para la flamante pareja, la China Suárez se presentó en La Mañana con Moria (eltrece) y se sometió a las picantes preguntas de la diva. Fue allí donde abrió su corazón y reveló los detalles de su romance con Mauro Icardi. "Nos enamoramos en París, nos gusta mucho hablar de ese momento en particular, yo no podía más de los nervios y no soy una mina tímida", comenzó diciendo la actriz.

En ese mismo momento, la conductora le recordó que el delantero estaba en pareja con Wanda Nara por lo que la actriz respondió que le aseguró que estaba separado y que ella, en paralelo, estaba atravesando uno de los momentos más oscuros de su vida: "Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida que yo estaba bajo tierra, me puso 'esa boquita', tiene algo con la boca, ahora se la pasa diciéndome lo mismo".

Respecto a ese primer encuentro, confesó que al recibir tal elogio no dudó en tomarse un avión e ir a conocerlo, desmitificando la versión de Icardi, que en aquel entonces había dicho que no había pasado nada: "Nos encontramos en una habitación, una suite, fue muy mágico, yo estaba muy nerviosa, porque no es lo mismo que hablar por celular".

En ese marco, habló de sus expectativas: "Llegué yo primera, fui al baño, me fui muy simple, sin maquillaje y zapatillas, dije 'si no le gusto así, ya está'". En esa misma línea, añadió: "Él llegó al rato, me impactó, yo no sabía que era tan alto, es muy llamativo, imposible no verlo, se me aflojaron las piernas, me robó un beso".

Finalmente, recordó cómo vivió esos minutos después de haber estado con él: "Yo no podía actuar, fue muy genuino todo, fue una conexión muy fuerte, después explotó todo, no hablamos durante tres años".

La China Suárez destrozó a Benjamín Vicuña

A diferencia de la versión que le dijeron a Wanda Nara en 2021 cuando se desató todo el escándalo, la China Suárez exclamó con sumo orgullo: "Fue una noche más romántica de lo que se imagina la gente, yo me saqué un pasaje y me fui a verlo, estaba filmando una película en España". Además, resaltó que estuvo en contacto por mensajes con el futbolista varias semanas antes del encuentro: "Hablé por WhatsApp dos meses, después lo vi y ya está".

Fue en ese momento en el que aprovechó para criticar con dureza a Benjamín Vicuña: "Yo estaba bajo tierra porque estaba en una relación que no me sentía deseada o amada con Benjamín, cosas de la rutina, diferencias, estiramos mucho esa relación por nuestros hijos". Además, no desperdiciar la oportunidad de enaltecer a su actual novio y lapidar al padre de sus hijos Amancio y Magnolia: "A mí me gusta que me traten como una reina, espero el gesto, que me acompañen, necesito que mi pareja me lo haga sentir porque yo soy así con la otra persona, no soy dependiente emocional, pero me gusta estar enamorada".

De esta manera, la China Suárez se confesó con Moria Casan y abordó todos los detalles del comienzo de su amorío con Mauro Icardi, quien pasó de ser palabra prohibida al amor de su vida. Al parecer, del amor al odio hay un solo paso, a tal punto que los tortolitos están planificando su romántico compromiso en París con planes de casamiento en un futuro no tan lejano.

