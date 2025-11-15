Quién es Paloma Cavanna, la nueva novia de Matías Martín: futbolista, separada y madre de un hijo

En las últimas horas, el nombre de Matías Martin cobró gran relevancia en los programas de espectáculo tras conocerse su nuevo estado sentimental. Al parecer, el periodista deportivo estaría iniciando un apasionado romance con Paloma Cavanna, una joven madre aficionada al fútbol y “muy de su palo”.

Pese a que el conductor es muy reservado con su vida privada, los paparazzis se hicieron eco de una primicia que deslizó Yanina Latorre y que él mismo confirmó.

Matías Martin inició una relación, aunque “se le pisan las fechas”

La primicia fue brindada por Yanina Latorre este viernes 14 de noviembre en Sálvese Quien Pueda -SQP- (América TV). “Tiene novia nueva, muy de su palo…peroncha, digamos. Muy hippie. Es vestuarista y trabaja en el Canal de la Ciudad. Es muy bella, hermana del productor Joaquín Cavanna”, comenzó diciendo la conductora del ciclo sobre el nuevo estado sentimental de Matías Martin.

Matías Martin | Twitter

Acto seguido, la esposa de Diego Latorre comenzó a cruzar la información y reveló un dato donde se le superpondrían las fechas entre su ex y la actual. “Están hace cinco meses y en agosto se supo que había cortado con la anterior (Victoria Da Masi) hacía unos meses. Para mí que la dejó por WhatsApp a la otra porque había conocido a esta”, teorizó la presentadora de América TV. “En agosto se supo que cortó con la otra. ¿Te acordás que estuvo llorando por los rincones?”, lanzó.

Fiel a su estilo de portadora de primicias, reveló que la joven en cuestión tiene 41 años, le gusta jugar al fútbol con amigas, y que se habrían conocido por un grupo de amigos que tienen en común. “No se esconden, salen a lugares públicos, se ven…”, afirmó la periodista.

Paloma Cavanna | Instagram

La confirmación de Matías Martin

Luego de haber sido pescado in fraganti en un sugerente posteo de Instagram, donde Matías Martin tuvo un picante ida y vuelta con la joven, Yanina Latorre unió cabos. Para ello, leyó los mensajes que se dejaron en el último posteo de Instagram. “Poco se dijo de la última foto. Cumple feliz, Matu”, leyó mientras complementó: “Él le contesta… usted tampoco dice nada”. “Es que me quedé sin palabras”, respondió ella en dicho post.

En este marco, el móvil de SQP salió a buscar el testimonio del protagonista de esta historia de amor y romance. "Estoy cada día mejor y más sabiendo que están ustedes en la puerta de la radio, ya se me dibuja una sonrisa", comenzó diciendo con suma ironía.

"¿A eso viniste? ¿Enserio? ¿Y por qué? ¿Quién te manda? ¡Pero, por favor...! ¿Qué estás diciendo?", añadió. Pero debido a la presión de la cámara y de la insistencia del notero, expresó: "Estás muy dateado, es un buen dato".

De esta manera, Matías Martin vuelve a abrir la puerta de su corazón una vez más. Aunque visiblemente irritado por las preguntas del notero, el comunicador evitó hablar de sus relaciones pasadas al mismo tiempo de que dejó en claro que no va a contar más detalles, al menos que la situación lo amerite.

NB