Sebastián Estevanez confirmó que dejó la actuación y reveló a qué se dedica hoy en día

CARASTV

En diálogo con Héctor Maugeri en +CARAS, Sebastián Estevanez compartió un presente que lo encuentra lejos de los sets y más cerca de la vida cotidiana. Hoy divide su tiempo entre obras, reuniones con proveedores y algunos negocios inmobiliarios que lo entusiasman. Vive este cambio con serenidad, después de más de dos décadas en la televisión argentina. “Soy como el encargado, pero trabajo con transparencia”, dije, casi como una declaración ética.

En este nuevo mundo encontró una curiosidad genuina por la construcción, el reciclado y la dinámica de las obras. Le gusta pensar proyectos, coordinar equipos y ver cómo una casa cambia desde la estructura hasta el detalle final. “Me gusta reciclar casas… me encanta todo ese proceso”, contó, dejando ver que el universo de la arquitectura le abrió una puerta inesperada. Ese entusiasmo reemplaza, en parte, el vértigo que antes encontraba en la ficción.

El cambio profundo de Sebastián Estevanez

Su decisión de dejar la actuación llegó después de una carrera marcada por éxitos populares. Sebastián debutó en 1996 y pronto se convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión. Participó en tiras como Amor en custodia, Herencia de amor —donde interpretó a Pedro Sosa— y alcanzó un pico de popularidad con Dulce amor, junto a Carina Zampini. Pero, con el tiempo, sintió que el día a día de las grabaciones lo alejaba de lo más importante.

Sebastián Estévanez y Héctor Maugeri

Ahí apareció el motivo central de su cambio. “Lo hice por mis hijos… los amo con toda mi alma”, dijo sin titubear. Sebastián quería estar en actos escolares, cumpleaños, prácticas de fútbol y ensayos de baile, momentos que antes veía pasar desde un camarín. “Estoy grande, me siento más grande”, reconoció, aceptando que la madurez trae nuevas prioridades. Y en esa priorización encontró la tranquilidad que buscaba.

Lo que Sebastián Estevanez todavía extraña

Cuando Maugeri le preguntó qué extraña de la actuación, el actor que dio vida a Marcos en Dulce Amor no lo dudó un segundo. “Extraño todo”, respondió con una sinceridad que lo deja expuesto. A veces sueña que está grabando, que vuelve a encontrarse con sus compañeras, que tiene escenas por memorizar. Ese mundo sigue vivo en él, aunque ya no forme parte de su rutina.

Sebastián Estévanez

Sebastián contó que va a una psicóloga que lo ayuda a ordenar sensaciones, pero aclara que no se trata de un conflicto. Siente que tiene el cambio bastante procesado, aunque extrañar sea inevitable. La ficción fue su casa durante años, y algo de ella siempre queda. Por eso no descarta un regreso puntual: “En algún momento me gustaría hacer algo… capaz que una obra de teatro”, dijo, dejando la puerta apenas entreabierta.