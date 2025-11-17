El domingo por la noche, los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) vivieron una noche de tensión y competencia pura con el enfrentamiento por equipos liderados por los jurados. Pese a la tensión y humor que fueron los protagonistas de la emisión, no pasó desapercibida la ausencia de Eugenia Tobal, quien en estos últimos días enfrentó fuertes rumores que indicaban que había renunciado al reality por los malos tratos que habría recibido.

Por qué se ausentó Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity

Luego de las renuncias de Pablo Lescano y Valu Cervantes, el nombre de Eugenia Tobal se sumó a la lista. La actriz habría anunciado a la producción de MasterChef Celebrity su intención de abandonar la competencia luego de un alterado intercambiado que habría tenido con el chef y juez de la competencia, Germán Martitegui, durante una de las grabaciones. "Se siente maltratada por (Germán) Martitegui. No lo traga, eso no lo puede modificar", contó Paula Varela en Intrusos (América).

No obstante, luego de una charla con las autoridades que están al frente en el reality, la actriz habría decidido continuar en la competencia. Por ello, llamó poderosamente la atención su ausencia en la gala del domingo, una instancia en el certamen en el que se determina qué participantes quedan se "salvan" de la eliminación y quienes deberán pasar una instancia más para no quedar entre los que compitan por quedarse en el reality.

La ausencia Eugenia Tobal, en redes sociales, puso en duda su continuación en MasterChef Celebrity, donde se especuló que finalmente se habría hecho efectiva la renuncia. Sin embargo, desde el streaming de reacción oficial de la competencia, indicaron en vivo que la actriz no se presentó a la gala del domingo ya que al momento de la grabación presentaba un malestar de salud.

Pese a tener un justificativo de su ausencia, la producción tomó la decisión de que pase directamente a la gala de eliminación, el próximo miércoles. Esta determinación ya se había aplicado con Momi Giardina cuando tampoco se presentó a una de las emisiones. Cabe remarcar, que la participante atraviesa un complicado momento ya que en redes sociales comunicó que su perro, tuvo grandes problemas de salud y su preocupación está destinada en cuidarlo, para una recuperación tras una operación a la que pudo ser sometido.

Por el momento, Eugenia Tobal no hizo un descargo al respecto, pese a mostrarse muy activa en redes sociales. Lo cierto es que es una de las favoritas de MasterChef Celebrity debido a su gran talento en el arte culinario como por demostrar ser una gran compañera con el resto de los participantes, por lo que se espera que atraviese la gala de eliminación con éxito.