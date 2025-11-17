Moria Casán le lanzó un picante comentario y la China Suárez reaccionó tajante: “Ojalá terminemos mejor”

La China Suárez y Mauro Icardi decidieron romper el silencio mediático, durante su semana en la Argentina. Tras su entrevista con Mario Pergolini, la actriz se presentó al programa de La Mañana de Moria (eltrece), y mantuvo un mano a mano con Moria Casán. En el mismo, reveló sus comienzos en la relación con Icardi, los sentimientos frente a los escándalos y cómo se reencontraron. En este contexto, la diva sorprendió con un picante comentario y ella reaccionó tajante.

El picante comentario de Moria Casán y la tajante reacción de la China Suárez: “Ojalá terminemos mejor”

La China Suárez se sentó frente a Moria Casán y se sinceró sobre su relación con Mauro Icardi. En la entrevista mano a mano, aseguró estar enamorada del futbolista desde su primer encuentro en París en el 2021. Si bien durante tres años se mantuvieron alejados, a finales del 2024, se reencontraron, hablaron sobre lo ocurrido y se dieron una segunda oportunidad. Su romance provocó escándalos en otras celebridades, y se volvieron una de las parejas más observadas por todos.

En este contexto, habló de su reencuentro en Buenos Aires, y que decidieron no volverse a separar. Moria recordó que fue "la única" que apostó por la historia de amor de ellos, pero lanzó un picante comentario en modo comparativo. "Ustedes serían los Brad Pitt y Angelina Jolie nuestros", expresó. Sin embargo, la China se defendió, recordando la polémica separación de los actores y las acusaciones de violencia. "Ojalá terminemos mejor", reaccionó tajante, y las risas aparecieron en la entrevista.

La China Suárez reveló el comienzo de su relación con Mauro Icardi

La China Suárez y Mauro Icardi confirmaron que su amor comenzó en París en el 2021. Según expuso la actriz en su entrevista con Moria Casán, el futbolista estaba separado y le habría enviado chats para comprobárselo; sin embargo, no había salido público. De esta manera, su encuentro en el hotel fue "más romántico" de lo que se dijo en los medios de comunicación, pero, al explotar la polémica, decidieron mantenerse separados por tres años.

Finalmente, volvieron a reencontrarse a finales del 2024, en un bar de la Costanera de Buenos Aires. Fue allí cuando explotó la noticia de que ellos dos estaban en el mismo lugar que Wanda Nara y L-Gante, y una pelea habría ocurrido entre ellos. Sin embargo, la China Suárez confirmó que había sido más leve de lo que lo hacían ver, pero que decidieron mantenerse alejados para no crear escándalos. La entrevista con Moria Casán dejó comentarios picantes, reflexiones románticas y una aclaración ante el silencio mediático.

