Violencia y conflictos familiares, la dura infancia de Julia Zenko

Julia Nora Sara Trzenko, más conocida como Julia Zenko, fue una de las invitadas de lujo en +Caras, el programa que Héctor Maugeri conduce en las noches de Caras TV y Net TV. Durante la charla, la reconocida actriz y cantante recordó su infancia y compartió aspectos íntimos de su vida personal.

Considerada una de las voces más emblemáticas de la música popular argentina, Julia Zenko cuenta con más de 40 años de una carrera prolífica y ecléctica que la ha posicionado entre las mejores y más versátiles voces del país.

La infancia de Julia Zenko

A pesar de su éxito, la “actriz que canta”, como se define, mantiene un perfil bajo. Sin embargo, durante la entrevista con Héctor Maugeri, Julia Zenko habló de su infancia y reveló que está escribiendo un libro en el que recupera su historia familiar, detalla sus vivencias y recuerda incluso los momentos más sufridos. En el living de +Caras, confesó: “En mi infancia hubo golpes”.

Julia Zenko y Héctor Maugeri

Profundizando sobre esta faceta poco conocida, compartió una revelación impactante sobre su madre: “Mi mamá fue una hija no deseada y lo supo”. Y continuó relatando: “Mi abuela le contó la situación de cuando quedó embarazada, que no fue con consentimiento”. Esta estremecedora confesión dio lugar a una conversación profunda sobre cómo esta situación afectó su relación familiar.

El conductor le preguntó si esta historia influyó en el vínculo entre Julia y su madre. Zenko explicó: “Fue una muy buena madre”, aunque también reveló que sufrió violencia de su parte: “Ella tenía muchos problemas psicológicos, conflictos. Me daban con el cinturón, me pegaban. Era: ‘o me hacés caso o la ligás'”.

Julia Zenko en el living de +Caras

La artista también habló sobre la relación entre sus padres, destacando que, a pesar del amor que se tenían, sus discusiones eran intensas. “Mi mamá era brava. Discutía fuerte ella con él”. Al preguntarle cómo le afectaron estas discusiones, respondió: “A medida que fui creciendo me daba bronca y me enojaba con mi mamá”.

Héctor Maugeri le consultó si hubo un momento de reconciliación entre Zenko y su madre. Sobre este tema, la cantante contó que con su hermano se lo plantearon y que ella negó su accionar. “Negadora total, no se acordaba”, detalló.

Por último, la actriz y cantante confesó qué fue lo que más le afectó de su madre. “El tema era la mirada de mi mamá. Era muy fuerte. Era un latigazo. Era tremendo”, describió.

A pesar de las experiencias difíciles que atravesó, Zenko también recordó los momentos felices que compartió con su mamá. “Ella estaba muy feliz de que yo cantara, me vio cantar en el Colón”, concluyó.

