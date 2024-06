Julia Zenko fue la invitada especial del segmento de entrevistas que se transmite por CARAS TV y Net TV de lunes a viernes, a partir de las 20:00 hs, y que tiene el objetivo de honrar a las celebridades. En este caso, la actriz se sintió como en casa y habló de los ataques de pánico que posee.

En primer lugar, la cantante reconoció que no se considera una artista de hits sino que aquellas por las cuales las personas las recuerdan por su trayectoria. "No soy una cantante de hits, sí de cantantes que la gente recuerda por historia, por amor", expresó en este sentido sobre la percepción que interpreta que la gente tiene sobre ella.

Bajo la atenta mirada y escucha de Héctor Maugeri, director de la Revista CARAS, comentó que su objetivo con las canciones es generar algo en los fanáticos. "No canto para que la canción venda, canto para que la canción llegue", afirmó en cuanto a la búsqueda que tuvo y tiene durante su carrera.

Luego, el conductor le preguntó si cambiaría su repertorio por dinero y con mucha firmeza Julia respondió: "No, siempre fui fiel a lo que me gustaba. Pude tener equivocaciones y que alguna canción no la siga cantando porque no me representa o no me gusta. Pero al momento de grabar, cada canción me representaba".

Para concluir con este tópico, confesó que una de sus canciones más 'hot' es un claro ejemplo de que se sentía en sintonizada o en la misma vibra de la canción. "'Chocolate caliente, que no la cante hace años, en ese momento me representaba'", sostuvo entre risas.

Por otro lado, hace algunos días Julia festejó sus 40 años de carrera y ha recorrido cientos de escenarios en los cuales multitudes esperaban por escucharla cantar: En este contexto, Maugeri mencionó que tiene fobia, por lo que contestó: "Soy una fóbica. Trato de controlarlo. Sufro de taquicardias".

Y agregó: "Estar en un lugar con mucha gente es una de mis fobias. Otra es la televisión, pero ya llevo varios años en esto y lo controlo. La televisión me asusta, me pone loca". De igual forma, reveló que en un ambiente a gusto y cómplice, como el de +CARAS, se siente bien.

"Tengo ataques de pánico. En la TV Pública, con la conducción de la 'Sole', fui a un programa de folclore con los músicos, el escenario era enorme, y sentía que me moría", soltó en referencia a una experiencia sufrida. Posteriormente, complementó acerca de la cuestión: "No lo cuento. trato de superarlo".

Los ataques de pánico afectan a muchas personas y son difíciles de controlar, tal como lo cuenta Julia, pero hay lugares en los cuales se puede sentir abrazados. "En el escenario me siento segura. Me bajo y tengo mucho amor: la gente me tira la mejor, tengo una familia preciosa", declaró en relación a la comodidad dentro del ambiente.

Julia Zenko confesó que realiza terapia hace mucho años

La artista de amplio recorrido se comparó con las cantantes jóvenes y mencionó: "Entiendo a los artistas que cantan en lugares gigantes. Todas as chicas de ahora cantan tienen un problema. Yo era más arriesgada". Y añadió: "Viví cuatro meses en Berlín, cuando hacía María de Buenos Aires, terminaba de cantar, estaba la ovación. Después me iba a la habitación del hotel, estaba sola y desesperada mandándole un fax a mi familia".

Teniendo en cuenta esta situación, Julia Zenko contó, en las pantallas de CARAS TV y Net TV, que hace mucho tiempo realiza terapia y eso le hizo de gran ayuda para afrontar este tipo de hechos. "Hago terapia hace un montó, desde que me separé de mi primer marido. Lo hice para empezar a tomar fuerza en la vida. Me separé cuando mi hija tenía un año", dijo en este sentido.

Cabe decir que los artistas también tienen que prepararse psicológicamente sabiendo que se exponen ante miles de personas, hay mucho detrás de escena y preparación para que la función se realice de manera perfecta. Esa multitud espera que el o la artista estén a la altura de lo que pagó la entrada, y aunque no parezca quien se para adelante del escenario es quien más lleva la presión porque representa el trabajo de muchas personas que no se ven en escena.

