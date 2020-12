Cómo ayudar a tus mascotas a pasar mejor las fiestas

Las fiestas son motivo de alegría y celebración, pero para los que tienen mascotas, se suma una preocupación extra: el sufrimiento de los animales, que se atemorizan con los fuegos artificiales. “En condiciones naturales los sonidos fuertes y graves corresponden a eventos peligrosos como tormentas eléctricas o terremotos, por eso los fuegos artificiales despiertan un miedo instintivo en los perros”, explica Marisol Rey, adiestradora canina y experta en comportamiento animal.

La especialista, directora de la escuela Patita Patita Adiestramiento (en IG@patita_adiestramiento), comparte en Casa Caras consejos para lograr que perros y gatos atraviesen los festejos tranquilos y contenidos.

Dejar bien cerradas puertas y ventanas

“Debido a su sensibilidad auditiva los ruidos pueden causar conductas en nuestras mascotas conductas no habituales como intentar escaparse, tirarse de terrazas o balcones. El pánico que les provoca hace que no sepan cómo volver a casa. Esto puede traer como resultado que sean atropellados por un auto produciéndoles lesiones irreparables. Una vez finalizado el evento pirotécnico, a veces se evidencian secuelas a nivel comportamental, como fobia a los ruidos o miedo a estar solos”, explica Rey. Por eso es importante cerrar bien puertas y ventanas, chequear que tenga su chapita identificatoria y, en lo posible, no dejarlos solos.

Quitar cualquier objeto pesado peligroso que pueda llevarse por delante

“Los fuegos artificiales despiertan un miedo instintivo en los perros que al estar tan descontrolados pueden tener reacciones peligrosas para su salud al intentar esconderse en lugares pequeños inaccesibles, o chocarse con objetos frágiles que puedan lastimarlos”, comenta la especialista en comportamiento animal. Por eso es importante quitar cualquier objeto pesado peligroso que pueda llevarse por delante y lastimarse.

Mucho ejercicio y medicación

Una de las claves de Rey es “ejercitar mucho a los perros durante el día, para que a la noche estén más tranquilos y puedan dormir mejor”. También existe la posibilidad de medicaciones sedantes o tranquilizantes, pero en ese caso es necesario consultar con tu veterinario.

No “apretujarlos”

“Si están con su mascota durante los ruidos, eviten sobrecargarlo de abrazos y caricias; hay que que dejar que tenga su propio espacio y busquen un lugar donde se sientan protegidos. Si quieren acompañarlo pueden sentarse a la par y demostrarle tranquilidad, jugar pero sin forzarlo y jamás mostrarse preocupado”, comenta la experta.

Qué hacer si se queda solo

Poner música o dejar la televisión encendida para tapar un poco el sonido exterior, es una alternativa. “También se les puede crear ‘un refugio’ o escondite para que se sientan más protegidos”, afirma la adiestradora.

“Otra buena idea es esconder unos días antes su juguete favorito o sus golosinas para dárselo en los momentos en que comiencen los ruidos. También pueden comprar algunos nuevos para que le resulte interesante”, agrega.

No a la pirotecnia

“Las fiestas son un momento para disfrutar con nuestros seres queridos y ellos también son parte de nuestra familia disfrutemos juntos “decile no a la pirotecnia” es la manera de ayudar y de lograr una mejor convivencia”, sentencia la instructora.

Informe Vanesa León.