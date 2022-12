3 Looks de Navidad inspirados en Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo marca tendencia con cada outfit que selecciona para su día y las redes sociales se hacen eco de ello. En efecto, la esposa de Lionel Messi suele adueñarse de todas las miradas con sus atuendos y sus posteos se llenan de likes. Seleccionamos tres looks inspirados en la empresaria para que luzcas en Navidad.

Looks navideños inspirados en Antonela Roccuzzo

Si hablamos de Antonela Rocuzzo, hablamos de palabras mayores en cuanto a moda se refiere y por eso elegimos looks inspirados en la primera dama del fútbol argentino para lucir en nochebuena. Lejos del clásico rojo y con tres estilos bien distintos, optamos por un outfit playero, uno elegante sport y uno formal.

Antonela Roccuzzo con un total white

Si pensamos en Antonela sabemos que las tendencias son sus mejores amigas. En efecto, en una de sus últimas vacaciones la vimos luciendo un mono blanco de diseño tejido y con varias tiras en la espalda.

Asimismo, otro de los looks que seleccionamos fue un vestido corto negro con flecos que, si bien es manga larga, bien podría ir para la navidad Argentina si se trata de una noche un poco fresca.

Antonela Roccuzzo súper elegante con un vestido negro

Por último, el look ideal para aquellos que pasen las fiestas en la costa, implica un short blanco con un vestido largo con tajo en el medio. Relajado, canchero y lleno de estilo.

Antonela Roccuzzo con look playero

Lo cierto es que la esposa de Lionel Messi marca tendencia con cada outfit que elige para salir a la calle y no existe día que los flashes no capturen su imagen. Es por eso que todos y cada uno de los looks inspirados en Antonela Rocuzzo son ideales para la noche de Navidad.