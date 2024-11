En una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), el periodista Enrique "Quique" Sacco habló sobre su conexión con María Eugenia Vidal, su actual esposa, y compartió detalles inéditos sobre cómo comenzó su relación con la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires.

El experimentado periodista deportivo vivió siete años de plenitud personal y profesional junto a Débora Pérez Volpin, destacada periodista y conductora del programa histórico Arriba Argentinos. Sin embargo, su felicidad se vio interrumpida el 6 de febrero de 2018, cuando Pérez Volpin falleció de manera inesperada debido a una mala praxis durante una endoscopia.

A pesar del dolor que marcó su vida tras esta pérdida, el director deportivo de TNT Sports encontró nuevamente el amor. El 23 de marzo de 2023 se casó con María Eugenia Vidal, con quien comparte una relación que define como “plena, sana y maravillosa”.

Una historia de amor que nació en la mesa de Mirtha Legrand

La historia de amor comenzó de manera inesperada en el programa de Mirtha Legrand. “Fue el destino. Primero fui por Débora. Mirtha me había invitado muchas veces, pero había dicho que solo iba si salía el fallo judicial y se conoció el día anterior a la noche. Cuando vas en una situación como esta yo siempre pregunto quién iba a ir, no por nada pero para no ir con algo muy humorístico. Me habían dicho que iba la gobernadora María Eugenia Vidal. La verdad que no quería ir, me convenció mi abogado”, recordó Sacco.

Esa noche, sentado frente a la diputada nacional, quedó impactado. “No la conocía más allá de lo público, pero me parecía una mujer admirable, con mucha personalidad. Cuando terminó, se acercó y me dijo: 'Contá conmigo para lo que necesites, estoy a disposición'. Fue nuestra primera conversación. El fotógrafo de Mirtha nos tomó una foto, que poco trascendió pero fue nuestra primera foto juntos. Sin que pasara nada, en mi me quedó la sensación de conocer una mujer interesante y de confirmar todo lo que pensaba. Me permitió abrir una esperanza”.

La primera cita de Quique Sacco y María Eugenia Vidal

Luego de aquel primer encuentro, según confesó, el periodista se comunicó con Vida de manera poco común. “A María Eugenia no la llamé nunca, le escribí un mail. Había conseguido su correo electrónico, le escribí y nuestra comunicación fue por mail, así empezó”.

“Le escribí sutilmente. Le agradecí su amabilidad, le dije que me había encontrado una mujer que me impactó con su gran personalidad, que me había dejado una muy buena imagen y que en algún momento sería bueno poder encontrarnos para hablar”, complementó cuando el conductor de +Caras le consultó qué le había escrito.

Luego del intercambio virtual, se dió el primer encuentro con María Eugenia Vidal en un restaurante íntimo: “Estábamos los dos nerviosos, si bien nos conocíamos y habíamos hablado mucho a través de los mails, en ese primer encuentro era verse y corroborar todo lo que veníamos hablando”.

Finalmente, emocionado, Quique Sacco expresó: “No queríamos terminar nunca esa noche, aunque faltó ese beso. Nos escribimos y llegó en el próximo encuentro. Es una historia plena de amor muy sana, linda y maravillosa”.