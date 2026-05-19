A 26 años del estreno: así están hoy Natalia Ramírez y Lorna Cepeda, las villanas de "Betty, la fea"

Natalia Ramírez y Lorna Cepeda quedaron para siempre asociadas a dos de las villanas más icónicas de la televisión de América Latina. Como Marcela Valencia y Patricia Fernández en Yo soy Betty, la fea, lograron algo difícil porque se convirtieron en las "malas" que lograron ganar el cariño del público. Y en la Argentina, donde la novela sigue emitiéndose todos los días a más de dos décadas de su estreno, el fenómeno parece no agotarse nunca.

Ese vínculo con el público argentino no es casual. Desde fines de los años noventa, la historia creada por Fernando Gaitán se convirtió en una costumbre diaria para miles de personas. Incluso hoy, en plena era del streaming y las plataformas, la novela continúa sumando espectadores que descubren por primera vez a Betty, Armando, la peliteñida y Marcela Valencia.

"Betty, La Fea", la serie más vista de América Latina

Así están hoy Natalia Ramírez y Lorna Cepeda, las villanas de "Betty, la fea"

Si hubo algo que trascendió la ficción fue la amistad entre Natalia Ramírez y Lorna Cepeda. Después de casi 30 años compartiendo proyectos, viajes y escenarios, ambas describen su relación como un verdadero vínculo familiar.

"Siempre ha sido bajo el respeto, la lealtad y la comunicación abierta", explicó Ramírez en diálogo con Caras sobre el secreto de una amistad que sobrevivió al paso del tiempo y a la exposición mediática. Por su parte, Cepeda confesó: "Natalia es como familia, como una hermana. Ya trascendió. Además hemos tenido la oportunidad de trabajar juntas y, aunque vivimos en lugares distintos, siempre estamos en constante contacto".

Natalia Ramírez y Lorna Cepeda

Hoy, esa conexión que las unió hace 26 años, se refleja arriba del escenario con Muertas de la risa, una comedia que las encuentra nuevamente compartiendo escena. La obra cuenta la historia de dos mujeres que descubren que están enamoradas del mismo hombre y, entre confesiones y situaciones absurdas, terminan enfrentándose a una serie de verdades inesperadas. "Siempre nos gusta hacer humor porque la comedia le brinda a la gente la posibilidad de salir contenta, alegre, de olvidarse un rato de los problemas cotidianos", explicaron.

Más allá del éxito que las acompaña hace décadas, las actrices colombianas regresaron al país para presentar el espectáculo que protagonizan juntas y que desembarca este miércoles 20 de mayo en el Teatro Broadway tras una extensa gira por Colombia, Venezuela, Perú, Chile y Paraguay. Sin embargo, cada aparición vuelve a confirmar el mismo fenómeno: la vigencia absoluta de Betty, la fea y el cariño intacto de los argentinos.

Así están hoy "Marcela Valencia" y "Patricia Fernández" de Betty, La Fea

"Qué honor y qué bendición. Es un producto muy bello, maravilloso, y lo mejor es que se puede ver en familia, que ahora hay pocos", aseguró Natalia Ramírez ante el furor sigue vigente. Y agregó: "Agradecemos que todavía la sigan viendo acá y que las nuevas generaciones estén conociendo Betty, la fea".

Por último, "Marcela Valencia" y "Patricia Fernández" adelantaron que en el segundo semestre de 2026 se estrenará la tercera temporada de "Yo soy Betty, la fea", una continuidad de la historia original que vuelve a poner en escena a los personajes que marcaron a varias generaciones en Argentina.