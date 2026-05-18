Moria Casán y su nieto Dante brillan en la alfombra roja de los Martín Fierro 2026

La emblemática diva de la escena nacional se convirtió, una vez más, en el centro absoluto de las miradas durante la última edición de los premios Martín Fierro. La llegada de Moria Casán a la alfombra roja no solo generó impacto por su magnética presencia, sino también por una compañía muy especial que enterneció y entusiasmó a los presentes: su nieto Dante. La complicidad entre ambos y el despliegue de autenticidad que caracteriza a la genial artista consolidaron un momento memorable, reafirmando su vigencia como una de las figuras más queridas y respetadas del espectáculo.

La distinción de Moria Casán junto a su nieto Dante



Durante la habitual transmisión en vivo de la alfombra roja, los conductores del evento se vieron gratamente sorprendidos ante la llegada de la celebridad. En un diálogo ameno y fiel a su estilo disruptivo, Moria Casán definió su propuesta estética no como un simple vestuario, sino como una verdadera puesta en escena, catalogándola ante las cámaras como una "escenografía viviente" e "instalación artística en movimiento". Con su habitual soltura, la conductora expresó la felicidad que le generaba asistir al evento: "Independientemente del resultado, estar acá y celebrando la vida me pone feliz".



La emoción se multiplicó cuando la diva presentó formalmente a su nieto Dante, quien lució un sobrio traje oscuro combinado con anteojos de sol, demostrando una gran soltura. Al ser consultado por los periodistas sobre las expectativas de la noche, el joven declaró con absoluta seguridad y afecto: "Sé que mi abuela se va a llevar el premio, confío plenamente en ella". Ante este gesto, Moria Casán recordó con orgullo que él ya la había acompañado en importantes hitos internacionales desde muy pequeño, definiéndolo formalmente como "su hombre" y agregando: "Yo vengo con mi nieto, lo demás no sé, miren lo que es esta fiesta".

Dante, el nieto de Moria

La monumental propuesta de diseño para Moria Casán

Más allá del emotivo plano familiar, el estilismo de la gran diva requirió una atención preferencial debido a su fastuosidad. Pucheta Paz realizó una impactante propuesta de silueta evasé materializada en memory color blanco. El vestido estuvo compuesto por dos amplias faldas doble campana superpuestas, completamente tableadas y con estructura interna que mantuvo el volumen y la amplitud de la pieza durante todo el recorrido, finalizando en una extensa cola de arrastre.

Moria by Pucheta Paz

En el módulo superior, una camisa de líneas evasé prolongada hasta debajo de la cadera funcionó como una nueva capa sobre la falda, aportando movimiento y dramatismo. El torso y las mangas campana fueron íntegramente tableados, mientras que una extensa cartera de botones forrados a tono recorrió el frente de la pieza. La propuesta se completó con un cinturón que marcó la cintura y equilibró la monumentalidad característica del diseño. En relación a esta imponente confección, Moria Casán justificó la elección argumentando que, junto a sus diseñadores, sintieron que "había que dinamizar todo" y presentar una verdadera performance fashionista en la alfombra.

Boceto del diseño de Pucheta Paz



El equipo que acompañó a Moria Casán en su noche de gala



Una obra de tal envergadura artística requirió el soporte de un equipo de profesionales de primer nivel dedicados a perfeccionar cada detalle. Moria Casán se encargó de agradecer públicamente el compromiso de su grupo de estilistas, liderado por Galo Sotto, quien coordinó el concepto general del look. Asimismo, la diva hizo mención al trabajo de Luli Gugli para el diseño de sus uñas y a Matías Nazareno en el área de maquillaje. El peinado, un elemento crucial para complementar la rigidez y el volumen del cuello de la camisa, estuvo a cargo del reconocido estilista Miguel Romano.



De esta manera, Moria Casán demostró que cada aparición pública es planificada como un gran espectáculo para su audiencia, honrando la distinción que recientemente le otorgó el Estado nacional como personalidad emérita de la cultura.