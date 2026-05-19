Guillermo Francella: "Extraño a Brandoni, lo quise mucho"

Durante la noche del domingo, América TV emitió una emotiva entrevista realizada por Guido Záffora a Guillermo Francella, tras recibir el Premio Platino de Honor. En medio de la charla, el reconocido actor recordó con profundo sentimiento a Luis Brandoni, quien recientemente falleció tras sufrir un accidente doméstico, dejando un vacío inmenso en el mundo del espectáculo.

El reconocido artista, que ha conquistado a generaciones con su talento y carisma, aprovechó la ocasión para rendir un sentido homenaje a su colega y amigo. En este contexto, el actor habló con el corazón en la mano sobre quien fuera también su compañero en varias producciones y la admiración que sintió por él desde sus tiempos de juventud quedó reflejada en cada palabra que dirigió a su memoria. La entrevista no solo fue un reconocimiento a la carrera de Brandoni, sino también un testimonio de la profunda amistad que los unió a lo largo de los años, dejando en evidencia la huella imborrable que ambos dejaron en la escena artística argentina.

El emotivo recuerdo de Guillermo Francella a Luis Brandoni

Guillermo Francella compartió detalles sobre su relación con el fallecido actor. "Ha sido mi referente de toda mi vida", reveló el artista dejando entrever cómo influenció Brandoni en su carrera y en su formación, y profundizó: "Es el actor que yo de jovencito, siendo estudiante de teatro, lo acompañaba, lo seguía. Iba a verlo en sus obras de teatro, lo esperaba en la puerta. Una admiración enorme". Además, Francella destacó cómo esas primeras impresiones y su admiración por Brandoni sirvieron como motor para seguir creciendo en su oficio, reconociendo que esa inspiración fue fundamental en sus comienzos y en la construcción de su propio camino en la actuación.

Guillermo Francella//Archivo

El conmovedor recuerdo de Guillermo Francella a Luis Brandoni revela la profundidad de una amistad que trasciende el escenario. El vínculo entre ambos fue mucho más que una relación profesional. Con el paso del tiempo, la amistad creció y se consolidó en diversos proyectos y experiencias compartidas.

Luis Brandoni//Archivo

Guillermo Francella sobre su amistad con Luis Brandoni

La historia conjunta de ambos actores continuó en trabajos exitosos en la ficción. "Después empecé a trabajar mucho en los medios, llegué a protagonizar, llegué a trabajar y tuve la oportunidad de cruzarme con él en una producción de Pol-Ka, El Jefe para Canal 13. Yo tenía muchas ganas de trabajar con Brandoni y después terminé siendo su amigo", recordó Francella conmovido. Este vínculo, que nació desde la admiración juvenil, se fortaleció a través de la confianza y el respeto mutuo, dejando una huella imborrable en las carreras y en los corazones de quienes los vieron crecer y brillar juntos.

Guillermo Francella//Archivo

Cada uno de estos proyectos fue un capítulo de una amistad que fue creciendo con el tiempo, consolidándose en una complicidad que quedó reflejada en la calidad de las interpretaciones y en la confianza mutua. La relación profesional se convirtió en una verdadera hermandad que enriqueció ambas carreras y dejó una marca imborrable. "Lo quise mucho, nos quisimos mucho y pude trabajar en El hombre de tu vida de Juan Campanella. Después hice Mi Obra Maestra, participó en El Encargado, yo en Nada; y ahora, en la cuarta temporada, está en el cuarto capítulo en una escena extraordinaria en la plaza", agregó el artista.

Sin lugar a dudas, la despedida de Luis Brandoni dejó en él un vacío difícil de llenar. "Lo extraño mucho y lo quiero mucho", confesó Guillermo Francella ante las cámaras de América, en un reconocimiento sincero a un colega que fue mucho más que un actor; fue un referente, un amigo y una inspiración.