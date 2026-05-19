De Moria Casán y Vero Lozano a Juli Poggio y La reini, Sofi Gonet: los mejores looks de los Martín Fierro 2026

Hoy se celebran los Martín Fierro 2026, la ceremonia organizada por APTRA que busca premiar a lo mejor de la televisión argentina. Sin embargo, antes de que Santiago del Moro diera inicio a la gala, tuvo lugar una impresionante alfombra roja, en la que algunas de las figuras más importantes del país desfilaron con sus mejores looks.

Los mejores looks del Martín Fierro 2026

Desde las 18: 30, Pía Shaw comenzó con la previa del Martín Fierro 2026, conversando con algunos de los invitados y dejando ver cómo se preparaba el lugar para recibir al evento. A las 19 dio el paso a Iván de Pineda, La China Ansa, Robertito Funes Ugarte y Sol Pérez, los encargados de conducir y presentar la alfombra roja de la ceremonia.

Si bien hubo algunas ausencias importantes, se trató de una instancia acorde a lo que se podría esperar, con diseñadores y diseñadoras de la talla de Pucheta Paz, Claudia Arce, Adrián Brown, Claudio Cosano, Laurencio Adot, Javier Saiach, y Verónica de la Canal, entre otros. Mirtha Legrand, Moria Casán, Angie Landaburu, Verónica Lozano, Evangelina Anderson, Mariana Fabbiani, fueron solo algunos de los nombres que dijeron presentes.

Mirtha Legrand en su mesa, junto a Teté Coustarot y Marcela Tinayre a su lado

Moria Casán lució un diseño de Pucheta Paz de silueta evasé confeccionado en memory blanco. La pieza destacó por sus dos amplias faldas doble campana superpuestas, completamente tableadas y con estructura interna que sostuvo el volumen, culminando en una extensa cola de arrastre. En la parte superior, una camisa evasé prolongada debajo de la cadera aportó dramatismo y movimiento, mientras que el torso y las mangas campana tableadas, junto a una hilera de botones forrados y un cinturón a la cintura, completaron la propuesta escultórica.

Moria Casán con su primer cambio de look, su nieto Dante y Luis Ventura

En una segunda aparición, La One llevó una camisa amplia de silueta evasé en memory blanco, completamente tableada en torso y mangas. El look se complementó con un pantalón recto de leve bombé y doble pinza en crepe francés off white, reforzando la estética sofisticada y arquitectónica característica de Pucheta Paz.

Moría Casán en los Martín Fierro 2026

Dante, el nieto de Moria Casán, en los Martín Fierro 2026

Julieta Poggio también lució un diseño de Pucheta Paz de silueta sirena confeccionado en tafetán rosa, donde la estructura y el dramatismo fueron protagonistas. El vestido destacó por su corsetería rígida con ballenas internas que moldeaban la figura hasta la rodilla, mientras que en la espalda, múltiples tiras entrecruzadas culminaban en un gran moño estructural sobre una imponente falda bombé con cola de arrastre. La propuesta se completó con plumas a tono que aportaron movimiento y teatralidad al look.

Juli Poggio en los Martín Fierro 2026

Vero Lozano en los Martín Fierro 2026

Vero Lozano lució una creación de SAIACH realizada en shantung negro.La pieza presenta un escote en U y un corsage allongé completamente nejeado y entallado, con una estructura interna que define y acompaña la silueta.

La falda, de volumen importante, fue desarrollada en la misma textura arruchada del shantung, generando profundidad y movimiento desde la propia construcción de la tela. La firma SAIACH continúa explorando una de las siluetas más representativas de la casa esta temporada, reafirmando un lenguaje donde la forma, el corte y la arquitectura toman protagonismo

Carmen Barbieri

Wanda Nara con un vestido de Es Gone y joyas de Jean Pierre.

Federico Bal y Evelyn Botto

Sofía Gonet en los Martín Fierro 2026

Por su parte, Sofía Gonet impactó con un vestido en tonalidades celeste y champage, también de la firma de Es Gone. Completó el estilismo con aros, anillos y collar de oro y brillantes, pertenecientes a Jean Pierre. Sus zapatos pertenecen a La chica de los stilettos, mientras que el estilismo estuvo a cargo de Carolina Maxwell. Para finalizar el beauty look, el maquillaje estuvo a cargo de Vero Luna, mientras que del cabello se encargó Leo Vallejos.

Anita Espasandín y Benjamín Vicuña en los Martín Fierro 2026

Pamela David y Daniel Vila en los Martín Fierro 2026

Gimena Accardi.

Damián Betular

Donato de Santis en los Martín Fierro 2026

Lizy Tagliani en los Martín Fierro 2026

Ian Lucas

Yanina Latorre lució un vestido negro de Menage a Trois con joyas de Jean Pierre: aros, anillos, pulsera de oro blanco y brillantes. De su cabello estuvo a cargo Gabriela Flores, mientras que del maquillaje se encargó Mariela Dager, y estilismo de Mónica Sirio.

Yanina Latorre

Vicky Xipolitakis.

Para Vicky Xipolitakis, Pucheta Paz desarrolló dos propuestas que reinterpretaron el lenguaje clásico de la firma desde una mirada contemporánea y monumental. El pimer look estuvo compuesto por una sastrería confeccionada íntegramente en crepe francés color negro. En el módulo superior, la firma optó por un saco cruzado de solapa amplia y un marcado entalle en cintura que enfatizó la silueta femenina desde una construcción de inspiración sartorial. En la parte inferior, un pantalón de silueta bombé y doble pinza destacó por su particular diseño de cintura sin pretina visible, aportando modernidad y sofisticación a la propuesta. El estilismo se completó con una camisa clásica de poplin de algodón color blanco y una corbata de satén negro, reforzando el contraste entre estructura, elegancia y feminidad.

​ Carolina Amoroso

​ Flor de la V en los Martín Fierro 2026

​ Sofí Martínez en los Martín Fierro 2026

Para una segunda aparición de Vicky Xipolitakis, la firma diseñó un vestido de silueta evasé confeccionado en tafetán color negro. La pieza presentó una corsetería de líneas limpias y escote recto que se extendía hasta la cadera, desde donde nacía una imponente megafalda doble campana de gran amplitud y cola de arrastre, completamente estructurada para conservar su volumen en todo momento. Como detalle final, un lazo con leve drapeado se desarrolló sobre la cadera y culminó en un gran moño, aportando dramatismo y una impronta escultórica característica del universo estético de la marca.

​ Eliana Guercio en los Martín Fierro 2026

​ La Joaqui en los Martín Fierro 2026

​ Luck Ra en los Martín Fierro 2026

​​ Ángel de Brito en los Martín Fierro 2026.

​ Marcela Feudale en los Martín Fierro 2026

Barby Franco estuvo presente y lució un precioso vestido color chocolate. La modelo acompañó el estilismo con aros de oro blanco y esmeraldas con brillantes, anillo, broche clip y también una pulsera en oro blanco, todo de la firma de Jean Pierre.

​ Barby Franco en los Martín Fierro 2026

​ Soy Rada, su hija Bianca y Fer Metilli en los Martín Fierro 2026

Gimena Accardi deslumbró en los MF TV 2026, donde estuvo nominada a Mejor Actriz Protagónica en Ficción. Lució un vestido strapless bicolor en blanco off-white con detalles negros en el escote y la quilla, confeccionado en mikado y shantung de seda por Valentina Schuchner. La intérprete completó el look con joyas de Jean Pierre: collar, anillo y aros de oro blanco con brillantes y baguettes. Stilettos de La Chica de los Stilettos, make up de Vero Fioravanti, pelo de Magui Beyfeld y styling de Mariano Radetich.

​ Silvina Escudero por Claudia Arce en los Martín Fierro 2026

Grego Rossello apareció con un smocking color azul de Reynal Duggan, joyas de Jean Pierre aros anillos gemelos y broche en oro blanco brillantes y zafiros. De su estilismo estuvo a cargo Vanda Varela.

​​ Grego Rossello

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​Bajo el estilismo de Celina González Balcarse, Karina Mazzocco sorprendió con un vestido de alta costura en color rojo, con escote off shoulder, mangas voluminosas y corset drapeado que realza la silueta de la diseñadora Nuria Bueno. El punto clave del vestido fue su caída fluida con drapeado lateral y cola aporta movimiento y elegancia. Una pieza sofisticada, sensual y moderna. En cuando a la accesorización, la actriz se decantó por aros, collar y anillos de oro blanco brillantes y rubíes de Jean Pierre. Para completar el look, recurrió a un abrigo de Breeders y un clutch de Anna Rossatti. El cabello estuvo en manos de Leo Leiva. Del maquillaje se encargo Sole Vergara.

​​ Karina Mazzocco junto a su hijo

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Por su parte, Jimena Monteverde lució un vestido negro de la diseñadora Natacha Morales, Joyas de Jean Pierre: pulsera, anillos, aros y collar en oro blanco y brillantes. Su estilismo estuvo a cargo de de Giselle Sabino y Mariangeles Segato

​ Jimena Monteverde en los Martín Fierro 2026

Ximena Capristo

​​ Tato Algorta en los Martín Fierro 2026

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Cande Molfese

Susana Roccasalvo

Dominique Metzger llevó un diseño de Natalia Antolín. Lució un vestido negro con un corte de líneas asirenado, apliques de destellos y un escote estratégico en la espalda. Lo acompañó con un spencer de tul de seda transparente, con apliques de piedras y plumas en los puños. Sus joyas fueron de Rubí Rubí: un par de aros octogonales de brillantes y platino, acompañados por un anillos de brillantes .

​​ Dominique Metzger.

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Con una alfombra roja marcada por la alta costura, las siluetas estructuradas y las apuestas glamorosas, los Martín Fierro de Televisión 2026 volvieron a consolidarse como una de las noches más importantes de la moda y el espectáculo argentino. Entre diseños deslumbrantes, joyas imponentes y estilismos cuidadosamente pensados, las figuras presentes transformaron la ceremonia en una verdadera pasarela de tendencias y elegancia.

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