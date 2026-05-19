El look de Isabella Icardi en los Martín Fierro 2026 que se volvió viral: saco, corbata y una cartera de conejo

Los Martín Fierro 2026 desplegaron en su alfombra roja, en el emblemático Hotel Hilton Buenos Aires, de la zona de Puerto Madero, una pasarela de originalidad y elegancia entre las celebridades. Una de las más llamativas fue Wanda Nara, con una llegada triunfal acompañada de sus dos hijas, Francesca e Isabella Icardi. Demostró con su look y sus accesorios una vuelta a la nostalgia y remarcar los momentos importantes, mientras imponía su sensualidad de todos los días.

Sin embargo, a pesar de que la mediática modelo y conductora se llevó los aplausos de los expertos de alta costura, la menor de sus hijas sorprendió con una reversión del estilo sastrero y una manera original de romper con las reglas de la etiqueta tradicional. Saco, corbata y una cartera de conejo fueron las prendas principales para marcar tendencia entre los mini fanáticos y volverse viral por su look diferencial.

Francesca Icardi, Wanda Nara, Isabella Icardi

El traje formal se reinventa con códigos 'cool': el look de Isabella Icardi para los Martín Fierro 2026

Isabella Icardi, tras haberse mantenido lejos de las cámaras y la exposición mediática por más de un año, se volvió una de las acompañantes más observadas por todos, en los Martín Fierro 2026. La niña llegó junto a su hermana, Francesca, y su mamá, Wanda Nara, desplegando un estilo elegante y con grandes guiños a la nostalgia, lo familiar y los recuerdos grabados en cámaras digitales. Sin embargo, en las redes sociales se robó los aplausos de todos al reinventar el traje formal con códigos "cool".

La niña de nueva años llegó a la alfombra roja luciendo un conjunto de traje sastrero azul marino, de pantalón recto, camisa blanca larga y holgada y saco del mismo diseño. Para seguir con lo tradicional, claramente lo acompañó de una corbata delgada del mismo color, con detalles más claros y disimulados. Sin embargo, hubieron accesorios que rompieron con lo común para darle una vuelta canchera al atuendo de la niña. Los lentes de armazón oscuro le dieron un toque Geek Chic, y la cartera de un peluche de conejo dejó en claro cómo la infancia puede ser parte del ámbito de la moda, siguiendo con el estilo nostálgico y familiar que impuso Wanda Nara.

Wanda Nara, Isabella Icardi, Francesca Icardi / Créditos: APTRA

Isabella Icardi pareciera haber siguido los consejos de su mamá, Wanda Nara, durante todos los capítulos de MasterChef Celebrity, y le dio una vuelta de tuerca a ese estilo que ella lució. En todo momento, se destacaron los trajes de originales diseños sobre la conductora, dejando en claro que seguía una moda empresarial y sensual. Para los Martín Fierro 2026, la menor de sus hijas con Mauro Icardi demostró que ella también podía lucirlo, e impuso el business little woman, reversionando la etiqueta tradicional.

Este estilo le brinda presencia al niña en todos los eventos, con guiños que denotan su infancia y su edad. Es por eso que termina siendo una fusión de diferentes estéticas cancheras y ligadas al ámbito urbano, sin perder esa búsqueda por la elegancia. Desde una sastrería desestructurada, sin volverse rígido como los adultos, hasta el Geek Chic y el clásico subvertido, la pequeña demostró ser una influencia y cómo algunos accesorios de su día a día pueden complementarse para armar un look viral y cómodo para su edad.

El look de Isabella Icardi

Wanda Nara y Francesca Icardi: de total white y compañeras perfectas para Isabella

Isabella Icardi sorprendió con su look business little woman, pero su estilo iba de la mano con el de su mamá y su hermana. Wanda Nara y Francesca Icardi demostraron sus propios gustos en la moda, y cómo una pasarela se trabaja desde todos los presentes. Las tres mujeres dejaron en claro una estética nostálgica y del recuerdo, marcando lo original de romper con las reglas de etiqueta tradicional.

Por un lado, la modelo y conductora, que se llevó el galardón de Mejor conducción femenina, apostó por un vestido ceñido al cuerpo, con grandes guiños en la corsetería y el tul elegante. El mismo, con caída de sirena, marcaba la figura de Wanda, en un total white que la hacía lucir como una princesa en su boda. Por el otro lado, la mayor de las hijas también siguió la tonalidad del blanco, pero le dio una vuelta moderna al slip dress con una remera manga corta debajo, un corte irregular en la falda y unas botas de caña alta, que llamaban la atención por su color borgoña.

Wanda Nara, Isabella Icardi, Francesca Icardi / Créditos: APTRA

Wanda Nara y sus hijas, Francesca e Isabella Icardi, se llevaron los aplausos y halagos de la prensa en los Martín Fierro 2026, y se volvieron virales en redes sociales, gracias a los expertos en la moda. Su despliegue lleno de recuerdos, guiños a la infancia y a guardar los momentos importantes en la cámara se trasladó también a sus looks que iban de la mano. Sin embargo, la menor de las mujeres fue la que se robó la atención, por animarse a reversionar la etiqueta tradicional del traje, con guiños cool y detalles que denotan la infancia y la moda. Con un saco, corbata y una cartera de conejo, la pequeña se volvió una mini influencer fashionista, dejando en claro su amor por lo cómodo y su apuesta por el business little woman.