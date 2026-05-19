Anita Espasandin acompañó a Benjamín Vicuña y rompió la tradición de los Martín Fierro con su look

En la reciente edición de los Premios Martín Fierro, el evento más importante de la televisión argentina, Anita Espasandin acompañó a Benjamin Vicuña y se consolidó como una de las presencias más destacadas y comentadas de la noche. Mientras la mayoría de las invitadas optaron por vestidos largos y elaborados, ella rompió la tradición con una propuesta audaz, moderna y sofisticada que generó inmediato impacto en la alfombra roja. Su aparición no solo resaltó por su elegancia, sino también por la naturalidad con la que proyectó su relación junto al actor, en un claro signo de consolidación como pareja.

Anita Espasandin y su impecable look en blanco y negro

Anita Espasandin lució un conjunto en blanco y negro de gran sofisticación. La pieza principal fue una camisa blanca de corte masculino con botonadura destacada y un cuello alto que aportaba estructura, combinada con llamativas mangas voluminosas y escalonadas que le dieron movimiento y un toque contemporáneo al atuendo. La completó con un pantalón negro de tiro alto y caída fluida que estilizaba su silueta de manera impecable, junto a zapatos negros de taco alto que alargaban su figura.

Anita Espasandin y Benjamín Vicuña en los Martín Fierro / APTRA

En el peinado, Anita Espasandin eligió una coleta alta y lisa que despejaba completamente el rostro, resaltando sus facciones y aportando un aire fresco y pulido. El maquillaje siguió una línea glowy y luminosa: una piel jugosa y radiante con acabado natural, cejas definidas, ojos intensos enmarcados por un sutil ahumado, pestañas pronunciadas y labios en un tono nude rosado que transmitía frescura y elegancia. Los accesorios fueron minimalistas, limitados a pequeños aros plateados que complementaron el look sin sobrecargarlo. Este outfit demostró su habilidad para reinterpretar la sastrería clásica con toques femeninos y actuales.

Anita Espasandin junto a Benjamin Vicuña en los Martín Fierro

A su lado, Benjamin Vicuña se presentó con un esmoquin negro clásico y atemporal, que incluía solapas de satén brillantes, camisa blanca impecable, moño negro y pañuelo en el bolsillo. Con su porte relajado, sonrisa característica y presencia carismática, el actor formó junto a Anita Espasandin una dupla armónica, elegante y llena de complicidad. Durante toda la gala de los Martín Fierro, la química entre ambos fue evidente en cada fotografía y momento compartido, transmitiendo una relación madura y consolidada.

Anita Espasandin y Benjamín Vicuña en los Martín Fierro / APTRA.

La pareja ha venido fortaleciendo su vínculo en los últimos meses, compartiendo tanto momentos privados como apariciones públicas en eventos de alto perfil. Esta noche en particular marcó un paso más en su historia juntos, mostrando que pueden brillar individualmente y como equipo sin perder autenticidad.

Anita Espasandin: la apuesta por el traje y la consolidación de la pareja

La decisión más comentada de la noche fue la apuesta de Anita Espasandin por un traje sastre en lugar del vestido largo tradicional. En una ceremonia donde predominan los vestidos de gala elaborados y llenos de volumen, su elección representó una declaración clara de estilo personal, empoderamiento y modernidad.

Con este look, Anita Espasandin reafirmó su capacidad para marcar tendencia al combinar lo clásico con audacia contemporánea. Su estilo, siempre coherente y auténtico, fue uno de los más destacados de los Martín Fierro 2026, tanto por su estilismo como por lo distintivo del mismo.