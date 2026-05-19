Del nieto de Moria Casan a las hijas de Wanda Nara y el bebé de Sol Pérez, los looks kids de los Martín Fierro 2026

Los Martín Fierro 2026 desplegaron una noche de glamour y lujos, el lunes 18 de mayo, en el emblemático Hotel Hilton Buenos Aires, de Puerto Madero. Sin embargo, y como todos los eventos de esta magnitud, no solo la premiación fue lo que se llevó la atención del público. La alfombra roja fue una pasarela de celebridades imponiendo lo mejor de la moda, respondiendo a entrevistas exclusivas y exponiendo a sus compañeros de lujo que se vuelven esenciales en cada uno de sus proyectos.

Los hijos y nietos de los famosos no dudan en acompañarlos y darles su apoyo incondicional en cada momento. De esta manera, despliegan su propio estilo en la alfombra, pero siempre en composé con la celebridad a la que van a acompañar, ya sea coincidiendo en colores o estilos, pero siempre manteniendo la autenticidad. Entre algunos de ellos, se destacaron los looks kids que se lucieron de la mano de importantes mini influencias, como el nieto de Moria Casan, las hijas de Wanda Nara y el bebé de Sol Pérez.

Los looks kids de los Martín Fierro 2026

Wanda Nara llegó a la alfombra roja de los Martín Fierro 2026, para recibir el premio por su conducción en MasterChef Celebrity. Con un increíble vestido total white de corte sirena y escote cuadrado, se llevó los aplausos de los expertos fashionistas. Sin embargo, no se encontraba sola, y sorprendió al mostrar, después de mucho tiempo, a sus hijas Francesca e Isabela Icardi en un evento de tal magnitud como lo son estas premiaciones.

Las adolescentes fueron en composé con su mamá, pero dejando en claro dos estilos completamente diferente. Por un lado, la mayor optó por un look canchero de vestido blanco y caída irregular. Con un estilo al slip dress, lo convirtió en un urbano al lucir botas de caña alta y taco bajo, de una tonalidad borgoña, y una remera manga corta debajo. Por el otro, la menor sorprendió al apostar por el traje sastrero holgado y cómodo, que cerró con una dulce cartera de peluche. Su presencia se llevó los aplausos de todos, mientras demostraban como ir de la mano con el look de su mamá, sin copiar su estilo.

Francesca Icardi, Wanda Nara, Isabela Icardi / Créditos: APTRA

Moria Casán es una digna reina de lo extravagante y llamativo. Su inspiración en la performance y las artes la ayudan a encontrar diferentes maneras de pronunciar sobre la moda. Es por eso que, para los Martín Fierro 2026, apostó por un vestido voluptuoso con un diseño parecido a la sastrería del traje. Sin embargo, ella no fue sola. Su nieto, Dante, la acompañó en esta noche especial, no solo con su presencia, sino también con su estilo original y también ligado a las artes.

El niño de 11 años se volvió un mini influencer fashionista, al inspirarse en todos los cantantes de rock nacional y apostar por un total black canchero. Mientras su abuela fue de blanco en los dos looks que lució durante la noche, él la acompañó con un traje completamente de negro, con las solapas de diferente textura para llamar la atención. En este caso, los accesorios fueron los que definieron la diferentes: su cabello largo y ondulado iba de la mano con unos lentes de sol dignos de un modelo de alta costura, remarcando así la diferencia con la sastrería tradicional.

Moria Casán, su nieto Dante / Créditos: APTRA

Sol Pérez es una de las modelos más importantes de la industria argentina. Su belleza y su apuesta por lo sensual la lleva a desplegar increíbles looks que llaman la atención de cualquiera. En los Martín Fierro 2024, sorprendió al apostar por el ceñido al cuerpo de encaje, y por lucir un naked dress de estilo mojado, que dibujaba algunos agregados de "vidrio", haciendo que ella se luzca como si fuera una obra de arte. Sin embargo, este año, fue acompañada por su esposo y su hijo, y fue el pequeño quien se robó los suspiros de ternura cuando desfiló por la alfombra roja.

Marco, de solo 1 año, fue caminando de la mano de su papá, Guido Mazzoni, por la alfombra roja del Hotel Hilton. El bebé se convirtió en un mini influencer del estilo caballero tradicional, al apostar por un traje sastrero extremadamente elegante. Sobre la camisa blanca, se destacaba un moño en su cuello que generaba el contraste blanco y negro que también se podía ver en sus zapatillas urbanas y cancheras. De esta manera, acompañó a su mamá en sus dos looks, demostrándose como todo un hombrecito de gala.

Marco, el hijo de Sol Pérez / Créditos: Instagram

Los acompañantes de las celebridades en los Martín Fierro 2026 se robaron las miradas de todos al demostrar que ellos también pueden ser influencias de la moda. Los hijos y nietos de las figuras dejaron en claro los looks kids, y cómo lo canchero puede ubicarse en eventos de gala y lujo. Desde inspiraciones artísticas, carteras de peluche, combinaciones de texturas y hasta el traje tradicional, sus apuestas los hicieron llevarse la atención de los expertos.

A.E