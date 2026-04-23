Adiós a las máquinas: Laurita Fernández mostró la sala de pilates que armó en su casa y marca tendencia

Siempre atenta a las últimas tendencias en fitness y bienestar, Laurita Fernández volvió a marcar agenda desde sus redes sociales. Esta vez, la conductora y bailarina abrió las puertas de su casa para mostrar el espacio que diseñó especialmente para sus rutinas de pilates reformer: una sala luminosa, minimalista y perfectamente integrada al estilo moderno de su hogar.

Laurita Fernández

Adiós al gym en casa: Laurita Fernández apostó al pilates y diseñó un ambiente a medida

Lejos de los gimnasios tradicionales, Laurita Fernández apostó por crear un ambiente íntimo y funcional donde cada elemento tiene sentido. La sala se caracteriza por una estética despojada, con una paleta de tonos neutros que va del blanco al gris cemento, generando una atmósfera calma y sofisticada. Las paredes lisas y los techos altos potencian la sensación de amplitud, mientras que las vigas de hormigón a la vista aportan un guiño industrial que equilibra el conjunto.

Así es la sala de pilates de Laurita Fernández

El gran protagonista del lugar es, sin dudas, el reformer de madera clara, ubicado estratégicamente frente a una ventana de gran tamaño que deja entrar luz natural durante todo el día. Este detalle no solo realza el espacio, sino que también convierte cada entrenamiento en una experiencia mucho más placentera.

A un costado, un espejo de cuerpo entero con marco orgánico y líneas curvas suma calidez y cumple una doble función: amplía visualmente el ambiente y permite a la actriz controlar cada movimiento con precisión. En las imágenes que compartió, también se la ve utilizando pequeñas mancuernas en tonos vibrantes, que contrastan con la sobriedad del entorno.

El piso de porcelanato en tonos beige acompaña la estética general y aporta continuidad visual, mientras que algunos detalles decorativos —como objetos minimalistas sobre una repisa de madera y un televisor amurado— terminan de completar un espacio tan funcional como armónico.

Laurita Fernández mostró su nuevo espacio de entrenamiento

Así, Laurita Fernández demuestra que el entrenamiento en casa puede ser mucho más que una rutina: puede convertirse en un verdadero ritual de bienestar, en un entorno diseñado a medida, donde cuerpo y mente encuentran su equilibrio todos los días.