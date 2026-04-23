El negocio poco conocido de Dalma Maradona: lejos de la actuación y dedicado a los niños

Además de tener una carrera consolidada en la actuación, Dalma Maradona pisa con fuerza en el universo emprendedor y de las manualidades. A través de sus redes sociales, la artista mostró su negocio vinculado al universo de los más chiquitos, donde dejó su impronta: conformación de portachupetes personalizados y creados con sus propias manos.

Así es el negocio de Dalma Maradona

En 2023, Dalma Maradona se asoció a una marca de ropa y accesorios para bebés. Allí, la actriz comenzó con la comercialización de objetos cien por ciento personalizados, donde cada pieza es única. La dinámica de su trabajo consiste en encargos que le hace la firma donde ella confecciona de manera artesanal portachupetes, un objeto infaltable para la primera infancia.

Portachupetes creados por Dalma Maradona | Instagram

A través de la página que comercializa los productos diseñados por la hija de Diego Maradona, la empresa destaca la autoría de la intérprete y resalta su versatilidad en el outfit de los niños. Además, remarcan que cada diseño busca combinar estética y funcionalidad, aportando un detalle distintivo al look diario de los más pequeños.

En las imágenes propiciadas, se ve que cada portachupetes está compuesto por un hilo elastizado que sirve como eje central para enlazar las mostacillas. En uno de los extremos se encuentra ubicado el broche que se ajusta a la indumentaria de los bebés. Asimismo, en todo el trayecto del cordón la hija de Claudia Villafañe coloca cuidadosamente las piezas alternando figuras geométricas o, bien, dibujos -conejos, arcoíris, corazones y ositos, entre otros-. No obstante, al momento de crearlo, agrega las letras del nombre del niño, haciendo que este elemento sea personalizado.

Portachupetes creados por Dalma Maradona | Instagram Gioco di Re

El valor del portachupetes que crea Dalma Maradona

De acuerdo con el sitio de ventas online en el que se comercializan los portachupetes de Dalma Maradona, el valor de cada uno de ellos ronda los $30.900 y se pueden abonar hasta tres cuotas. A su vez, vienen elaborados en distintas tonalidades tales como: banny rosa, arcoíris rosa, tierra, margarita y flor beige.

Por su parte, para llevar tranquilidad a las mamás, la página web detalló que “son de 100% silicona de grado alimenticio, libre de BPA, plomo, cadmio, ftalatos, PVC, y látex”, que “no absorben olores, ni apoyan el crecimiento de moho, hongos o bacteria” y que son “fáciles de lavar”. Además, cuentan con certificaciones de seguridad que garantizan un uso confiable en la rutina diaria de los más pequeños.

Cabe destacar que, al momento de ser lanzados al mercado en 2023, logró un récord de venta de más de 100 portachupetes a las horas de haber sido anunciado el proyecto.

Portachupetes creados por Dalma Maradona | Pag Web giocodire.com.ar

De esta manera, Dalma Maradona demuestra que, además de su faceta artística, también sabe abrirse camino en el mundo emprendedor con propuestas originales y pensadas para las familias. Su dedicación artesanal y el cuidado en cada detalle reflejan una pasión que trasciende los escenarios y que la posiciona como una referente creativa dentro del universo infantil.

NB