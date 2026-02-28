Marcelo Tinelli viajó a Mar del Plata para acompañar a Martín Bossi en su gran despedida teatral: las mejores fotos

La noche marplatense tuvo un invitado especial. En la última función de la temporada de La cena de los tontos en el Teatro Neptuno, Marcelo Tinelli apareció entre el público para sorprender a su amigo, Martín Bossi, y a todo el elenco.

Sentado en la quinta fila, el conductor disfrutó la comedia entre risas y aplausos, celebrando la obra protagonizada por el humorista, Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez. Pero lo más emotivo llegó al final: el conductor subió al escenario, abrazó a los artistas y posó para la foto con el público.

Martín Bossi y Marcelo Tinelli (Foto: Alejandro Veroutis)

Martín Bossi y Marcelo Tinelli, una amistad que trasciende la pantalla

El vínculo entre Marcelo Tinelli y Martín Bossi no es nuevo. Forjado entre estudios de televisión y escenarios, el conductor siempre fue uno de los grandes impulsores del humorista. Este viernes 27 de febrero, la amistad volvió a quedar en evidencia con un gesto que no pasó desapercibido: viajó especialmente a Mar del Plata para acompañarlo en el cierre de una temporada que lo consagró como uno de los grandes protagonistas del verano.

El cómico se despidió del público marplatense como el "rey" de la cartelera, con funciones agotadas y tras haber sido reconocido como Mejor Actor de Comedia en los premios Estrella de Mar. La obra, producida por Guillermo Francella y Adrián Suar, fue uno de los grandes éxitos teatrales de la temporada.

Marcelo Tinelli junto a todo el elenco de La cena de los tontos (Foto: Alejandro Veroutis)

La presencia de Laurita Fernández también le dio un tinte nostálgico al encuentro. La actriz y conductora fue una de las participantes más queridas, y hasta campeona, del histórico Bailando por un sueño, el ciclo que Marcelo Tinelli condujo durante años y que marcó a toda una generación.

Tras la función, el conductor se sumó a una cena con Martín Bossi y parte del elenco en un exclusivo restaurante de la ciudad. Marcelo Tinelli, que se encuentra alojado en un hotel céntrico junto a su primo Luciano "El Tirri", compartió el resto de la noche junto a los artistas.

Laurita Fernández y Marcelo Tinelli (Foto: Alejandro Veroutis)

Mientras tanto, La cena de los tontos ya prepara su desembarco en el Teatro Astral de la avenida Corrientes, donde reestrenará el próximo 20 de marzo. Pero la postal que quedará de esta temporada es clara: la ovación, los abrazos sobre el escenario y la complicidad de una amistad que, lejos de apagarse, sigue más vigente que nunca.

El mensaje de Marcelo Tinelli tras visitar a Martín Bossi y Laurita Fernández

Tras la función, Marcelo Tinelli compartió en sus redes sociales un mensaje cargado de entusiasmo y afecto. "Una noche increíble y emocionante de buen teatro, en la maravillosa Mar del Plata. Me divertí y me emocioné muchísimo con esta excelente comedia en el Teatro Neptuno. Brillantes actuaciones y muy buen guion. El éxito de la temporada", escribió el conductor, dejando en claro que la experiencia lo atravesó por completo.

Martín Bossi, Laurita Fernández y Marcelo Tinelli en el Teatro Neptuno (Foto: Alejandro Veroutis)

Pero el momento más cálido estuvo dedicado a su amigo: "Felicitaciones, querido amigo Martín, porque la rompés", expresó, reafirmando el vínculo que los une desde hace años. También tuvo palabras especiales para Laurita Fernández, a quien definió como "una actriz tremenda", y destacó el trabajo de Gustavo Bermúdez y del resto del elenco, al que calificó como "de lujo". Incluso elogió a la producción, celebrando el trabajo detrás de escena.