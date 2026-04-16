Laurita Fernández habló por primera vez de los rumores de romance con Benjamín Vicuña que surgieron durante las funciones de El método Grönholm, la obra teatral que protagonizaron juntos. Sin embargo, lejos de alimentar las versiones, la actriz y conductora fue tajante y aclaró qué pasó realmente entre ellos.

Laurita Fernández

Laurita Fernández habló de los rumores de romance con Benjamín Vicuña

Invitada al ciclo Ángel Responde (Bondi), Laurita Fernández enfrentó la pregunta directa de Ángel de Brito sobre si había existido algo más que una relación laboral con el actor chileno. Fiel a su estilo frontal, no dejó lugar a dudas: “No, no, no… nos llevamos re bien, pero cero”. De esta manera, la bailarina descartó cualquier vínculo sentimental tras los meses compartieron en 2022.

En el estudio, Mariana Brey recordó que, en su momento, muchos creyeron que entre ellos podía nacer una historia de amor. “Todos pensamos que de ahí iba a salir un romance”, señaló. Pero la propia Laurita reforzó su postura y volvió a negar rotundamente esas versiones: “Cero, cero, cero”.

Benjamín Vicuña y Laurita Fernández en El método Grönholm

Lo cierto es que la química que ambos mostraban sobre el escenario fue suficiente para despertar sospechas. Durante la temporada de la obra, más de una mirada cómplice y el buen vínculo que demostraban en escena alimentaron las especulaciones. Sin embargo, según dejó en claro la bailarina, todo se limitó al plano profesional.

Laurita Fernández se sinceró sobre la posibilidad de volver a trabajar con un ex

Actualmente en pareja con el polista Matías Busquet, Laurita Fernández optó por cerrar definitivamente este capítulo del pasado y evitar escándalos. Su respuesta, breve pero contundente, buscó ponerle fin a un rumor que resurge cada tanto en el mundo del espectáculo.

Laurita Fernández

Además, durante la charla también se refirió a sus relaciones anteriores y a la posibilidad de volver a trabajar con sus ex. “Depende el proyecto, no cierro nada”, explicó, dejando en claro que prioriza lo profesional por sobre cualquier historia pasada.