De Nequi Galotti y Laurita Fernández a la China Suárez y Jesica Cirio: los 3 tipos de pilates por los que apuestan las famosas

El pilates vive un nuevo auge y, como suele pasar con las tendencias wellness, las famosas marcan el ritmo. En redes sociales, cada vez son más las figuras que comparten sus rutinas y muestran cómo adaptan este método a sus necesidades, entre ellas, Nequi Galotti, Jesica Cirio, Laurita Fernández y la China Suárez. Con una impronta cada vez más versátil, la disciplina dejó de ser visto como una práctica única para convertirse en un universo con múltiples variantes que combinan entrenamiento, bienestar y conexión mente-cuerpo.

En ese contexto, el interés no solo pasa por entrenar sino también por elegir cómo hacerlo. Hay quienes priorizan el trabajo técnico y la postura, otras buscan sumar intensidad o complementar con cardio, y también están las que encuentran en estas prácticas un momento de pausa en medio de agendas exigentes. Esa diversidad es, justamente, lo que explica por qué el pilates volvió a posicionarse como uno de los favoritos dentro del mundo fitness.

Nequi Galotti y Jesica Cirio

De Nequi Galotti a la China Suárez y Jesica Cirio: las famosas apuestan a tres formas de hacer pilates

Por un lado, el pilates reformer, el más tradicional dentro del universo fitness, sigue siendo uno de los elegidos. Nequi Galotti y Laurita Fernández lo incorporan en sus rutinas para trabajar fuerza, elongación y estabilidad sobre la máquina con resortes que permite regular la resistencia.

Este sistema acompaña el movimiento, lo hace más controlado y permite adaptar los ejercicios a distintos niveles, desde principiantes hasta avanzados. Además, al tratarse de una disciplina de bajo impacto, resulta ideal para tonificar sin sobrecargar las articulaciones, mejorar la alineación corporal y fortalecer el core de manera progresiva.

La China Suárez mostró desde Turquía su rutina de pilates mat, una versión más minimalista que se realiza sobre colchoneta. Sin máquinas, el propio peso corporal es el gran protagonista. Este formato pone el foco en la precisión de cada ejercicio, la respiración y el control del movimiento, lo que lo convierte en una práctica muy efectiva para desarrollar fuerza funcional, equilibrio y conciencia corporal. También es una de las puertas de entrada más accesibles al método, ya que puede practicarse en casa o en clases grupales sin necesidad de equipamiento específico.

La China Suárez apostó al pilates mat

En el otro extremo, Jesica Cirio se animó a una variante más intensa: el thermopilates, combinado con clases de bicicleta. En sus redes compartió sus primeras experiencias en este tipo de entrenamiento que suma el factor del calor y eleva la exigencia física.

“El Thermobike es un entrenamiento cardiovascular intenso, basado en el pedaleo sobre una bici, donde el foco está en la resistencia, la quema calórica y el trabajo aeróbico”, explica la entrenadora Florencia Fraga. En este caso, el objetivo se aleja del control pausado del pilates clásico para enfocarse en la energía, la intensidad y el gasto calórico, funcionando muchas veces como complemento ideal de otras disciplinas.

Jesica Cirio

El fenómeno del hot pilates que conquista a las celebrities en Estados Unidos

Si hay una variante que pisa fuerte a nivel internacional es el hot pilates, elegido por figuras como Hailey Bieber, Kendall Jenner y Bella Hadid, y que ya comenzó a ganar terreno en la Argentina. Se trata de una práctica de pilates contemporáneo que se realiza en salas calefaccionadas, generalmente con tecnología de calor infrarrojo.

“El Hot Pilates es un entrenamiento de bajo impacto enfocado en el fortalecimiento profundo del cuerpo, especialmente del core y la postura. Trabajamos con movimientos controlados, precisión y conexión mente-cuerpo”, detalla Florencia Fraga de Hottest Studio. A diferencia del thermobike, que apunta al cardio, esta disciplina mantiene la esencia del pilates pero suma un entorno que potencia sus efectos.

Hailey Bieber

El trabajo en calor tiene un rol clave: aumenta la elasticidad muscular, mejora la circulación y favorece la activación del sistema linfático. Además, permite que el cuerpo entre más rápido en un estado óptimo de entrenamiento. A nivel resultados, quienes lo practican destacan una mayor definición muscular, mejor postura, más flexibilidad y una sensación general de bienestar. Incluso, muchas hablan del “glow” en la piel gracias al incremento del flujo sanguíneo.

Multinivel y adaptable, el hot pilates se posiciona como una opción versátil para quienes buscan tonificar, mejorar su composición corporal o sumar una práctica consciente a su rutina. Eso sí, no es recomendable para personas embarazadas o con hipertensión, ya que el trabajo en calor requiere ciertas condiciones para realizarse de forma segura.