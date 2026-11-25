El romance entre Ágata Lescano y Marcelo Tinelli sorprendió al mundo del espectáculo y se convirtió en uno de los temas más comentados de los últimos días. Desde que comenzaron a mostrarse juntos públicamente y a compartir imágenes en sus redes sociales, la pareja despertó la curiosidad sobre los detalles de su relación. En este contexto, un móvil de Puro Show (eltrece) interceptó a la experta en fitness y le preguntó cómo atraviesa este noviazgo con el conductor y qué quiso expresar con el sugestivo mensaje sobre el “hilo rojo” que publicó en Instagram.

La palabra de Ágata Lescano sobre su romance con Marcelo Tinelli

Ágata Lescano rompió el silencio sobre su relación con Marcelo Tinelli y brindó detalles del presente sentimental que comparten. En una entrevista con un ciclo de espectáculos de eltrece, la deportista se mostró distendida al responder sobre el vínculo con el conductor y no ocultó el buen momento que atraviesan. Consultada sobre cómo estaba la relación después de que ambos decidieran mostrarse públicamente, fue contundente: “Excelente”. Además, dejó en claro que el romance atraviesa una etapa de mucha conexión y entusiasmo, en la que los dos están dispuestos a conocerse y disfrutar de lo que están construyendo.

Marcelo Tinelli y Agata Lescano | Instagram

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la referencia de la experta en fitness al denominado “hilo rojo”, una expresión que utilizó en su última publicación junto a Tinelli y que despertó curiosidad sobre el origen de la historia. Según explicó, el vínculo entre ambos tiene antecedentes de varios años, aunque el acercamiento sentimental se produjo recientemente. “Nos conocemos hace años, pero el encuentro fue ahora”, contó. También recordó que habían coincidido tiempo atrás durante una cena: “En una cena hace años”. Sin embargo, fue recién después de volver a cruzarse en el gimnasio cuando comenzó a gestarse algo más entre ellos.

En ese sentido, relató que el reencuentro ocurrió durante el año pasado y que, a partir de entonces, empezaron a compartir conversaciones que dieron lugar a una relación más cercana. “Nos encontramos ahí el año pasado, charlábamos. Y después ahí surgió”, explicó. Al ser consultada sobre quién había tomado la iniciativa para avanzar, confirmó que fue el conductor: “Sí, así fue”. También se mostró muy enamorada al describir qué es lo que más le atrae de Tinelli y no dudó al responder: “Todo, me gusta todo. Es un divino”. Cuando el notero quiso saber cómo se sentían en esta etapa, resumió el momento con una sola palabra: “Felices”.

Ágata Lescano y Marcelo Tinelli oficializaron su romance | Instagram

La relación de Ágata Lescano y las hijas de Marcelo Tinelli

Durante la charla también surgieron preguntas sobre el entorno familiar de Marcelo Tinelli y la relación de Ágata Lescano con sus hijos, en especial con Cande, Mica y Juanita. La deportista aseguró que recibió un buen trato y destacó especialmente el vínculo con ellos y con el resto de la familia. “Todo perfecto. Divinas ellas también. Solo palabras lindas para con ellas. Con Marce, con los chicos. Divinos”, sostuvo. Por otra parte, al ser consultada por los comentarios de las hijas de Tinelli, quienes habían señalado que hacía tiempo no lo veían tan contento, la empresaria de 37 años se mostró prudente respecto de cuánto conoce todavía al conductor, aunque reconoció que percibe una felicidad compartida: “Yo no lo conozco tanto. Lo siento feliz, es algo recíproco. Los dos estamos muy contentos”.

Otro de los puntos de la entrevista estuvo relacionado con la exposición mediática que implica mantener una relación con una figura de la popularidad del clan. En este marco, aseguró que está dispuesta a afrontar esta nueva etapa y que prefiere concentrarse en lo que sucede puertas adentro. “No, qué sé yo. Estoy abierta a todo, para mejor. Pero no tengo miedo. (Estoy) contenta. Viviendo la realidad con él fuera de los medios. Ahí va bien”, sostuvo.

Marcelo Tinelli junto a todos sus hijos | Instagram

En cuanto a la decisión de hacer público el romance, Lescano explicó que no se trató de una iniciativa individual, sino de algo que conversaron y resolvieron entre los dos. “Es que lo decidimos. Se dio. Dijimos en algún momento que salga, que sea natural, genuino”, señaló. Si bien inicialmente evitó precisar desde cuándo estaban juntos, finalmente confirmó el tiempo que había mencionado el propio conductor: “Un mes y días”. También aclaró el significado de su referencia al hilo rojo y descartó que estuviera relacionada con algún episodio puntual: “No hubo nada. Me refería a nuestro vínculo como el hilo rojo que apareció hace años y nunca se había dado el encuentro emocional. Por eso hice referencia a eso, porque en algún momento lo hablamos los dos”.

Finalmente, Ágata Lescano describió el presente sentimental que comparte con Marcelo Tinelli y dejó en evidencia que ambos tienen ganas de avanzar sin establecer límites a lo que pueda suceder. “En una muy linda. Conocernos y disfrutar del día a día. Apostamos a todo”, afirmó. Incluso recordó una frase del conductor que marcó el comienzo de esta historia, cuando ella todavía se mostraba más cautelosa frente a la posibilidad de iniciar una relación: “Mirá, vamos a jugar el partido, sacamos todos los jugadores a la cancha”. Con esa imagen, Tinelli habría expresado su intención de apostar de lleno al vínculo. “Estamos enganchados los dos”, concluyó, quien confirmó así que atraviesan un momento de entusiasmo y que eligieron darle una oportunidad a una historia que llevaba años esperando su oportunidad.