Un almuerzo de domingo, una fotografía juntos y una frase que despertó comentarios. Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro del huracán mediático por su vida sentimental después de compartir imágenes junto a Ágata Lescano, una entrenadora personal de 37 años con quien había sido vinculado semanas atrás. La postal, tomada durante un encuentro con amigos en el barrio porteño de La Paternal, reforzó las versiones de romance que comenzaron a circular en octubre, en medio de los rumores de separación del conductor y Milett Figueroa.

Ágata Lescano y Marcelo Tinelli

En Puro Show (eltrece), Pochi de Gossipeame, contó que había hablado directamente con el conductor sobre su relación con la deportista: "Yo le pregunté a Marcelo y él me dijo que se estaban conociendo, que estaba muy bien, que es una divina", reveló. Además, señaló que ambos se conocen desde hace varios años y que sus respectivos entornos familiares ya habrían tenido contacto.

Quién es Ágata Lescano, el nuevo interés romántico de Marcelo Tinelli

Ágata Lescano, además de ser el nuevo interés de Marcelo Tinelli, es entrenadora personal y excompetidora de bikini fitness, una categoría del fisicoculturismo femenino en la que se evalúan el desarrollo físico, las proporciones y la presentación de las participantes sobre el escenario. En sus redes sociales se presenta como campeona argentina y sudamericana de esta disciplina, en la que consiguió importantes resultados. Uno de sus logros fue el primer puesto en la categoría Bikini Open de más de 1,63 metros durante el torneo Open Capital 2023, organizado por NPC Sudamérica. En esa misma competencia también obtuvo el segundo lugar en la clasificación general de bikini.

Ágata Lescano

Sin embargo, su llegada a este mundo no fue algo que hubiera planeado desde siempre: "Nunca fui fanática del fisicoculturismo. Podía admirar un buen físico como cualquier persona normal. Pero una vez que lo experimenté, fue un antes y un después en mi vida", escribió en una publicación de Instagram. Aunque actualmente está alejada del circuito competitivo, conserva un vínculo especial con aquella etapa, a la que atribuye una transformación que trascendió lo físico. Según explicó, el entrenamiento la ayudó a salir del piloto automático, valorar su tiempo y tomar decisiones sobre cómo quería vivir: "Si bien hoy estoy lejos de este mundo, siempre, siempre vivirá en mí", expresó.

La historia de detrás de Ágata Lescano

Detrás de su camino profesional también hay una historia personal marcada por cambios importantes. En la presentación de su emprendimiento, Ágata Lescano recordó que tuvo que reconstruir su vida después de convertirse en madre y atravesar una separación: "Después de convertirme en mamá y atravesar una separación que cambió mi vida, tuve que empezar de nuevo. Volví a Argentina sola con mi hijo, enfrentando miedo, incertidumbre y muchas preguntas", contó.

Ágata Lescano forma parte del mundo fitness

Durante ese período tuvo distintos trabajos mientras buscaba una actividad que realmente la motivara. También se animó a cantar frente a cientos de personas y comenzó a dedicar cada vez más tiempo a la preparación física. Esa experiencia terminó convirtiéndose en la base de BAL, sigla de Beyond All Limits (Más allá de todos los límites), su propio proyecto. A través de esta propuesta promueve el concepto de "fitness consciente para mujeres reales", con una mirada que combina el entrenamiento físico y los cambios de hábitos.

La música, otra de las grandes pasiones de Ágata Lescano

El deporte y los emprendimientos no son las únicas actividades que forman parte de la vida de Ágata Lescano. La música ocupa un lugar importante entre sus intereses: la deportista canta y toca la guitarra, dos facetas que también comparte con su comunidad digital. En una de sus publicaciones interpretó "La Cañada", de la banda argentina Los Pérez García. En su presentación personal, la entrenadora recordó que tanto la música como la actividad física estuvieron presentes en distintas etapas de su historia y que siempre buscó espacios para desarrollar aquello que la apasionaba.

Ágata Lescano

Mientras su nombre comenzó a ganar espacio en los medios por su cercanía con Marcelo Tinelli, Ágata Lescano continúa enfocada en el crecimiento de su proyecto y en las distintas actividades que forman parte de su vida. En su sitio web resumió el significado de ese recorrido con una frase: "Hoy BAL es el comienzo de un sueño que durante años imaginé y que finalmente decidí construir". Así, entre el entrenamiento, los proyectos personales y la música, la entrenadora atraviesa una etapa en la que su historia comenzó a despertar interés también fuera de las redes sociales, esta vez por su acercamiento al conductor.