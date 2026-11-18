Marcelo Tinelli habló al aire de su relación con Ágata Lescano y confirmó que está de novio con la entrenadora personal, de 37 años y campeona de bikini fitness. Fue en la emisión del martes 17 de noviembre de 2026 de Dale Match, el ciclo de streaming que conduce en Infobae en vivo, donde respondió con humor a las preguntas del panel sobre su presente sentimental.

La charla llegó dos días después de que el conductor, de 66 años, compartiera en Instagram imágenes de un almuerzo con amigos en una parrilla del barrio porteño de La Paternal, entre ellas una selfie junto a la deportista acompañada por un corazón. Las versiones de un romance circulaban desde octubre, y hasta ese domingo 15 de noviembre ninguno de los dos lo había confirmado. El animador, que este año se separó de la modelo peruana Milett Figueroa, eligió su propio programa para dar los primeros detalles.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre su noviazgo con Ágata Lescano

Marcelo Tinelli escuchó primero las bromas del panel sobre las imágenes con Ágata Lescano y jugó con respuestas ambiguas, hasta que la periodista Fernanda Iglesias le preguntó sin vueltas cuánto tiempo llevaban juntos. La respuesta fue breve: "Un mes y días". Iglesias y Anita Martínez también quisieron saber cómo se habían conocido y, ante la versión de que todo empezó en un gimnasio, el presentador contestó con ironía que eso era lo que se decía.

Marcelo Tinelli junto a su nueva pareja.

Cuando le consultaron si, a su edad, el noviazgo todavía requiere un pedido formal, sostuvo que para él una relación así viene con una propuesta. Iglesias fue más allá y le preguntó si estaba enamorado: después de una broma sobre la tira de asado y la entraña, respondió "Vamos bien".

Hacia el final de la transmisión, la periodista le planteó si prefería que lo consultaran por la nueva edición del Bailando, el certamen que él condujo en ShowMatch y que ahora estaría a cargo de Santiago del Moro, o por la deportista. Entre risas, cerró el tema con una frase: "Con mi novia estamos bien".

Quién es Ágata Lescano, la novia de Marcelo Tinelli

Ágata Lescano y Marcelo Tinelli quedaron vinculados en octubre, cuando ambos publicaron fotos de una merienda en las que se reconocían la misma mesa y la misma vajilla. Según trascendió, se conocieron en el gimnasio donde ella trabaja y él entrena a diario.

Agata Lescano | Instagram

En ese momento, el conductor le negó a una integrante del equipo de redes de su ciclo que saliera con una entrenadora; en el programa del 17 de noviembre, cuando ella se lo recordó al aire, admitió entre risas que se había equivocado.

Las postales virales de la nueva pareja.

La instructora se presenta como campeona argentina y sudamericana de bikini fitness, una categoría del fisicoculturismo femenino. En 2023 ganó el primer puesto en la división Bikini Open de más de 1,63 metros del torneo Open Capital, organizado por NPC Sudamérica. Hoy está alejada de las competencias y se dedica al entrenamiento de mujeres.

Su propuesta, que difunde en Instagram, se define como un "fitness consciente para mujeres reales" y dio origen a BAL, sigla de Beyond All Limits, su emprendimiento propio. Es madre de un hijo de 12 años y, según contó en su sitio web, volvió sola a la Argentina con él tras una separación. Vive en La Paternal, es hincha de Argentinos Juniors y en sus redes también canta y toca la guitarra.

Marcelo Tinelli dejó atrás las respuestas esquivas y, en Dale Match, presentó a Ágata Lescano como su novia. A poco más de un mes del comienzo del vínculo, según sus propias palabras, el conductor pasó de negar el romance ante su equipo a confirmarlo en vivo y entre bromas, tras el almuerzo que compartieron con amigos en La Paternal.