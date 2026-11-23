A tan solo una semana de que Marcelo Tinelli oficializara públicamente su romance con Ágata Lescano, la pareja volvió a llamar la atención en las redes sociales. En esta oportunidad, ambos protagonizaron un romántico intercambio virtual que no pasó inadvertido entre sus seguidores. Además, compartieron una postal que podría convertirse en una de las primeras imágenes juntos desde que hicieron pública su relación.

El romático posteo de Ágata Lescano junto a Marcelo Tinelli

Ágata Lescano y Marcelo Tinelli atraviesan sus primeros días de noviazgo oficial y no dudan en compartir algunas muestras de cariño en las redes sociales. Durante este fin de semana XL, la pareja aprovechó el tiempo libre para disfrutar de momentos juntos y dejó ver parte de su intimidad a través de una romántica publicación en la cuenta de Instagram de la experta en fitness.

Marcelo Tinelli y Ágata Lescano | Instagram

En la imagen, ambos aparecen en un entorno de playa, con ropa abrigada y anteojos de sol. Si bien evitaron brindar precisiones sobre el destino elegido para descansar, la postal permitió observarlos relajados y muy acaramelados, en una nueva muestra del noviazgo que decidieron hacer público recientemente. Sin embargo, más allá de la foto, el detalle que se llevó todas las miradas fue la dedicatoria que la entrenadora de 37 años eligió para acompañarla.

En concreto, la campeona de bikini fitness hizo referencia a una conocida creencia de origen oriental que representa el vínculo invisible entre dos personas que, según la tradición, están destinadas a encontrarse y permanecer unidas. "Que bonito nuestro hilo rojo", escribió

El posteo de Ágata Lescano a Marcelo Tinelli | Instagram

El tierno ida y vuelta de Marcelo Tinelli y Ágata Lescano

Marcelo Tinelli no dejó pasar el gesto de su actual novia y respondió públicamente al mensaje de Ágata Lescano. Con una frase en sintonía con la publicación, el conductor le hizo saber que compartía el mismo sentimiento. Además, replicó la referencia en sus propias historias de Instagram, donde volvió a expresar su cariño por la entrenadora. "Hermoso hilo rojo", escribió no sólo en la caja de comentarios del posteo original, sino que también escribió la misma frase al repostear la postal en sus historias de Instagram.

Este acto de romanticismo virtual llega pocos días después de que el conductor confirmara que está en pareja con la empresaria. La noticia salió a la luz durante una emisión de Dale Match, el programa de streaming que conduce en Infobae, cuando respondió a las consultas de sus compañeros sobre su situación sentimental. Allí, entre bromas y comentarios, también dejó entrever cómo atraviesa esta nueva etapa. "Estamos bien", disparó sin revelar mayores detalles.

El reposteo de Marcelo Tinelli en sus historias | Instagram

De esta manera, después de varias semanas de versiones y especulaciones, Marcelo Tinelli y Ágata Lescano comenzaron a mostrarse juntos con mayor naturalidad. El intercambio romántico en las redes sociales se convirtió en una nueva señal de este presente sentimental que ambos parecen disfrutar, mientras comparten pequeños gestos de complicidad con sus seguidores, preservando la intimidad de su romance.