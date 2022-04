Agustina Cherri recordó su relación con Nicolás Cabré: "A la semana estaba enamorado de otra"

Agustina Cherri y Nicolás Cabré conformaron una de las parejas más mediáticas de principios de los 2000. En ese momento protagonizaban la exitosa serie "Son amores" y su exposición era constante.

A pesar de que su historia de amor no haya funcionado, Agustina Cherri y Nicolás Cabré siguieron llevándose bien, tanto que hoy la actriz en cuanto se lo nombró Ángel de Brito en LAM, lo primero que dijo fue: "Lo quiero".

Agustina Cherri en LAM.

Agustina Cherri y Nicolás Cabré

Agustina Cherri comenzó contando que si bien su relación con Nicolás Cabré fue al mismo tiempo que la de su gran amiga Marcela Kloosterboer con Mariano Martínez (durante "Son amores"), su historia con el actor venía de antes, de cuando bailaban en uno de los programas de Flavia Palmiero. "Éramos pareja de baile", señaló la actriz.

Luego Agustina Cherri contó: "Lo quiero. No tengo nada malo que decir. A ver, en ese momento sí. Nos peleamos, nos arreglamos (...) Nico se peleaba con vos y a la semana estaba enamorado de otra". Seguido a esto, Ángel de Brito le preguntó quién fue la que siguió después de ella y Agustina Cherri respondió: " Pasa que yo fui y volví. Fui y volví... creo que en el medio estuvo Rocío Guirao Díaz".

La inesperada confesión de Agustina Cherri sobre su relación con Nicolás Cabré.

Ya en 2019 Agustina Cherri había contado cómo fue su relación con Nicolás Cabré con quien salió a inicios del 2000 e involucró a su mejor amiga, Marcela Kloosterboer.

"Con Marcela nos íbamos camufladas a los boliches a perseguir a Cabré y a Mariano Martínez (ex de Kloosterboer). Ellos se ponían celosos si nosotros salíamos solas", contó la actriz quien estuvo en pareja con el ex de la China Suárez cuando protagonizaban Son amores.

"Para los cuernos las mujeres son más inteligentes, a los hombres se les escapa", agregó en diálogo con el programa radial El espectador.

Luego, Agustina Cherri se refirió a sus inicios como actriz donde también coincidió con Cabré. “Empecé a los 6 años, llevo 30 años de carrera. Lo primero que hice fue bailar en el programa de Flavia Palmiero, quedé y bailé con Nico Cabré", reveló.