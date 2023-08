Agustina Cherri sorprendió con un look verde agua que marcó tendencia

Agustina Cherri participó en "La Peña de Morfi" este fin de semana, donde habló, entre otras cosas, sobre Cris Morena, su hija Romina Yan y su participación en el famoso ciclo "Chiquititas".

Para participar en el ciclo de Telefe, la actriz lució un conjunto sastrero que consistía en un blazer junto a un pantalón en tono verde agua, que lo combinó con un top beige.

Además, Cherri completó su look dejándose el pelo suelto, pero con ondas marcadas y rotas, además de complementarlo con un maquillaje en tonos tierra. En esta ocasión, la actriz no acompañó su estilo con ningún accesorio.

En su cuenta oficial de Instagram, Agustina Cherri subió imágenes de su outfit y aprovechó la oportunidad para agradecer al equipo que la vistió para el programa. El posteo no tardó en cautivar a sus seguidores y recibió más de 20 mil "likes" y muchos comentarios.

¿Qué dijo Agustina Cherri sobre Romina Yan?

En "La Peña de Morfi", la actriz recordó a la hija de Cris Morena y los momentos que compartieron juntas en "Chiquititas": “Romina tenía veintipico de años, pero nos comandaba, nos cuidaba. Yo me acuerdo que era muy apegada a ella y muy celosa yo de ella. Yo no quería que hable con ninguna otra chiquitita, la quería para mí y siempre le hacía escenas de celos”.

Por último, Agustina Cherri reveló que Romina le escribía cartas: “Ella era muy amorosa con todos los chicos, no solo conmigo y a mí me daba celos. Yo me empacaba y ella se comunicaba conmigo a través de cartas. Antes de venir a hablarme, me escribía cartas”.

