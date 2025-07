La verdad de por qué terminó el romance de Ale Sergi con Andrea Rincón: adicciones, peleas y escándalos

Ale Sergi y Andrea Rincón vivieron uno de los romances más polémicos y recordados del 2014. Se habían conocido durante una noche en Córdoba y su química fue tan fuerte que decidieron apostar al amor. Con el paso del tiempo, su vínculo pasó a estar envuelto en problemas, escándalos, presuntos consumos de sustancias y acusaciones de violencia.

11 años después, la actriz recordó en una reciente entrevista su romance con el cantante de "Miranda!" y abrió su corazón sobre cómo la pasó en aquel entonces cuando la prensa la buscaba a ella para hablar de su vida amorosa.

Por qué terminó el romance de Ale Sergi y Andrea Rincón

Ale Sergi y Andrea Rincón se conocieron en enero de 2014 en Villa Carlos Paz cuando el actual jurado de "La Voz Argentina" tocaba con su grupo "Miranda!" en un boliche del lugar. La actriz se encontraba realizando una temporada teatral y ese día había ido a disfrutar de una salida con sus compañeros de elenco. Así fue que se conocieron y quedaron flechados desde el primer momento que se vieron.

Su conexión permitió que, al poco tiempo, decidieran confirmar su romance a la prensa. Pese a que la noticia causó sorpresa en el mundo del espectáculo, hicieron oídos sordos y continuaron adelante con su noviazgo. De hecho, se animaban a contar los proyectos que planeaban juntos: casamiento e hijos.

Ale Sergi y Andrea Rincón

Su historia de amor era tan intensa que el cantante llegó a tatuarse el nombre de la actriz en el pecho como prueba del amor que sentía por ella. Sin embargo, esta intensidad también se vio reflejada en su relación, ya que los problemas y escándalos no tardaron en llegar.

Uno de los factores que afectó el romance, según trascendió en aquel entonces, fue el consumos de sustancias, como lo mencionó ella posteriormente. A esto también se le sumó la violencia y situaciones de maltrato emocional, todo expuesto en los medios debido al perfil alto que tenían. Esto llevó a que meses después decidieran romper su relación en medio de mucha exposición.

Andrea Rincón y Ale Sergi

El presente de los artistas es completamente distinto: él brilla en el reality musical de Telefe mientras que ella conduce un programa en canal Nueve, ambos con una imagen más discreta que hace once años. Aún así, en una reciente charla con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), Andrea Rincón aseguró que fue ella quien cargó con las consecuencias mediáticas de su vínculo amoroso con Ale Sergi.

“Las cosas son de a dos, las parejas son de a dos. Todo lo que pasó, lo cargué yo en mis espaldas”, recordó. Y a modo de reflexión, expresó: “Me arrepiento de muchas cosas que hice públicas de mi romance con Alejandro. Para mí fue un gran amor, creo que destruimos algo muy hermoso que tuvimos".

Andrea Rincón

A corazón abierto, la conductora se sinceró: "No supimos cuidar algo muy hermoso que Dios nos regaló. Y le pido perdón por muchas cosas que él sabe”. No obstante, reveló sobre su expareja: "Fue violento conmigo, aún después de la separación".

En 2021, Ale Sergi dio su versión sobre aquella etapa de su vida y manifestó arrepentido: “Perdí un poco del control de todo”. Asimismo, en "Podemos Hablar“ aseguró: "Tuve un perfil más público, de repente me empezaron a preguntar por mi vida personal y no estaba acostumbrado. Yo avanzaba como caballo y me daba cuenta de que las cosas se iban de control. Y más cuando soy fanático del control”.

De esta manera, el romance entre Ale Sergi y Andrea Rincón fue breve, pero a la vez muy intensa y polémica. La verdad detrás de su ruptura tuvo que ver con las adicciones, peleas y escándalos que afrontaban mientras mantenían un nivel alto de exposición en la prensa. Esto llevó a que se convirtieran en una de las parejas más mediáticas de 2014.