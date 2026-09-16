La alegría de José María Muscari al ver el gran logro profesional de su hijo Lucio, a los 18 años: “El primer tramo de su sueño”

Este miércoles 16 de septiembre es un día más que importante para José María Muscari y su hijo Lucio. A través de sus redes sociales, el director teatral compartió un álbum de fotos inéditas de gran logro profesional del adolescente quien, con tan sólo 18 años, se convirtió en un experto en aviación.

José María Muscari sobre Lucio: “Mi hijo el piloto”

Esta tarde, José María Muscari celebró con emoción el importante logro de su hijo Lucio, quien aprobó los exámenes teórico y práctico y obtuvo su licencia de piloto privado. Con una frase que remite al clásico Mi hijo el doctor, de Florencio Sánchez, el director compartió su orgullo por el primer paso del adolescente hacia su sueño de convertirse en piloto comercial.

El orgullo de José María Muscari | Instagram

Hay frases que resumen todo un sentimiento. Y José María encontró la suya para celebrar el reciente logro de su hijo Lucio: “Mi hijo el piloto”. La expresión no solo refleja su enorme felicidad, sino que también juega con el título de la obra estrenada a comienzos del siglo XX. Para anunciar la noticia, el artista recurrió a su cuenta personal de Instagram donde compartió varias fotos de su heredero durante este momento tan especial y acompañó las imágenes con un mensaje cargado de emoción. “Miren las fotos más hermosas del mundo”, escribió antes de contar la importante noticia.

“Mi hijo querido acaba de aprobar su examen teórico y práctico y es piloto privado el primer tramo de su sueño para convertirse en piloto comercial”, anunció orgulloso. Y, al referirse a las imágenes, agregó: “Miren su alegría y mi orgullo en las fotos”.

Según reza el emotivo texto, Lucio lleva adelante su formación en una escuela de vuelo, donde acaba de completar esta primera etapa de su carrera. Por esta razón, quiso destacar especialmente a quienes acompañaron al joven durante el proceso: “Estudia en una gran escuela de vuelo en donde no solo son serios y rigurosos en lo suyo, sino que además desborda de calidad humana. Fotos con su instructora y los directivos de la escuela”.

En este contexto, el logro fue celebrado en familia y con personas muy cercanas a él. “Por supuesto que tío Beto presente y también acompañado con puro amor”, escribió, quien además destacó la presencia de una persona que viajó especialmente desde el interior del país para acompañar al joven: “Que vino desde Corrientes especialmente para apoyarlo con todo su amor”.

Lucio, el hijo de José María Muscari | Instagram

José María Muscari y su hijo Lucio: una familia

La historia de José María Muscari y Lucio comenzó cuando el adolescente tenía 14 años. El director teatral decidió iniciar el proceso de adopción después de conocer su historia y ambos comenzaron a construir un vínculo que, con el tiempo, se convirtió en una relación de padre e hijo. La adopción se concretó legalmente en diciembre de 2023, cuando Lucio tenía 15 años.

Desde entonces, el dramaturgo suele compartir distintos momentos de la vida de su hijo y el orgullo que siente por sus logros. En esta oportunidad, la noticia tiene un significado especial porque se trata del primer paso para alcanzar una meta que ya tiene definida: convertirse en piloto comercial.

Al final de su publicación, el director dejó de lado cualquier referencia profesional para poner el foco en el vínculo que construyeron y en la felicidad de acompañar a su hijo: “Qué lindo es tener un hijo como el que tengo con que la vida me premió”. Finalmente, cerró su mensaje con una reflexión que resume el espíritu de toda la celebración: “Les deseo y les comparto esta felicidad hermosa que es acompañar a cumplir sueños a la gente que amamos”.

Por su parte, minutos más tarde, compartió un video en el cual se lo ve al chico caminar hacia la pista de aviones con su título en la mano, mientras camina con una sonrisa tímida hacia el director del establecimiento dende se formó. “Y realmente desbordo de orgullo y de felicidad. La alegría de un hijo es inexplicable. Se esforzó y lo dio todo. Lo logró porque es un capo de la vida”, sentenció lleno de satisfacción.

Así, lejos de aquel Mi hijo el doctor que Florencio Sánchez convirtió en un clásico del teatro rioplatense, José María Muscari encontró su propia versión para este nuevo capítulo de su paternidad: “Mi hijo, el piloto”. Y esta vez, el orgullo no está puesto en un título profesional ya alcanzado, sino en acompañar a Lucio en el primer tramo de un sueño que recién comienza a despegar.