El look "masculino chic" de Wanda Nara para anunciar su reality: conjunto sastre en tono neutro y bolso mini en el color que no pasa de moda

Wanda Nara apostó por un estilismo de inspiración masculina para una ocasión especial: el anuncio de su reality en una famosa plataforma de streaming. La empresaria apostó por un conjunto sofisticado con un accesorio en tendencia.

El look de Wanda Nara para confirmar su reality: sastrería gris y mini cartera fashionista

Wanda Nara volvió a demostrar que la sastrería es uno de los recursos infalibles para construir un look sofisticado, moderno y con personalidad. Para anunciar su reality, la conductora eligió un conjunto de inspiración "masculino chic", una propuesta que toma prendas tradicionalmente asociadas al guardarropa masculino y las lleva a una versión elegante y contemporánea.

El outfit estuvo compuesto por un blazer y un pantalón de sastrería en gris oscuro, un tono neutro y versátil que se mantiene vigente temporada tras temporada. El saco se destacó por su diseño estructurado y por los botones ubicados en el frente y en los puños, detalles que aportaron carácter a la pieza y reforzaron el estilo.

El look de Wanda Nara para confirmar su reality: sastrería gris y mini cartera fashionista



La elección de un conjunto sastrero completo también permitió que Wanda Nara apostara por una de las grandes claves del estilo actual: llevar el traje más allá de los ámbitos formales. Con una silueta cuidada y un color sobrio, las prendas funcionan como una alternativa sofisticada para eventos, presentaciones y ocasiones en las que se busca un look refinado sin recurrir a vestidos de alta costura.

El detalle que rompió con la sobriedad del look de Wanda Nara: un mini bolso rosa pastel

El toque diferencial del look de Wanda Nara llegó de la mano de un exclusivo mini bolso en rosa pastel, un color que funciona como contrapunto frente al gris oscuro del traje. El diseño se llevó con una pequeña correa que combina cuero y detalles dorados, sumando un acabado delicado y femenino a una propuesta de marcada por la estética masculina chic.

El rosa pastel, además, es uno de esos tonos que sigue siendo tendencia. Suave, elegante y fácil de combinar, permite incorporar color a un outfit sin perder sofisticación. En este caso, Wanda Nara lo utilizó estratégicamente para generar contraste y darle una cuota de frescura a un conjunto de líneas más clásicas.

El detalle que rompió con la sobriedad del look de Wanda Nara: un mini bolso rosa pastel



La combinación entre sastrería gris y accesorios en tonos suaves resume una fórmula que sigue ganando lugar en el street style y entre las celebrities: prendas de estructura masculina equilibradas con complementos delicados. El resultado es un look que transmite seguridad y elegancia, pero que también incorpora detalles femeninos.

De esta manera, el look "masculino chic" de Wanda Nara para anunciar su reality: conjunto sastre en tono gris oscuro y bolso mini en rosa pastel, el color que no pasa de moda. El anuncio de su llegada a una reconocida plataforma puso nuevamente a la modelo en el centro de la escena y su elección estilística acompañó con una propuesta que sintetiza dos tendencias: el regreso de la sastrería de inspiración masculina y el poder de los accesorios pequeños para transformar un look.