Kahlo Milagro, hija de Eduardo y Elina Costantini, brilló en la Semana de la Alta Costura

Motivada al ciento por ciento por haber logrado traer la muestra de Frida Kahlo al Malba, Elina Costantini combinó ese sueño cumplido con la continuidad de otro proyecto personal que la enorgullece: la cuarta edición de la Semana de Alta Costura by Elina Costantini. Y para inaugurar el evento fashionista eligió hacerlo con un cóctel de apertura y el desfile de una diseñadora de vasta trayectoria en la moda local como Natalia Antolín.

La cita fue el lunes 14, primero en Coronado (el restó del museo) con invitados especiales, menú y tragos enteramente mexicanos (mezcal, margaritas, quesadillas y tacos) y la presencia de Elina junto a Eduardo Costantini y la pequeña Kahlo, que con su año y ocho meses se paseó en brazos de su madre recibiendo permanentes muestras de afecto.

Kahlo Milagro, junto a sus papás Eduardo y Elina Costantini, brilló con aura propia.

Todos los looks de la apertura de la Semana de la Alta Costura by Elina Costantini

Después del cóctel se pasó a la planta baja del Malba para contemplar la colección Alas y Raíces de Antolin. “Está inspirada en Frida Kahlo para celebrar este acontecimiento de la muestra. Fueron 38 piezas con una tendencia a la corsetería y a los apliques de corazones, a todo lo que remite con el universo Frida. Le puse Alas y Raíces porque tiene detalles de alto vuelo que la elevan y raíces muy profundas en la cultura mexicana”, contó la diseñadora.

La puesta en escena contó con la presencia de Marcela Tinayre (en su primera salida tras el retorno de Mirtha a su hogar), su nuera Lucía Pedraza, Zulemita Menem y Barbie Simons, Julieta Ortega, la jueza María Fernanda Nuevo y Chloé Bello. Se esperaba por ‘La China’ Eugenia Suárez -íntima de Antolín- y Mauro Icardi, pero problemas de tránsito en la Panamericana frustraron la tentativa.

A la izquierda, Marcela Tinayre. A la derecha, Lorena Ceriscioli.

Flor de la V, Elina Costantini, Fabián Medina Flores y Rocío Vivas.

A la izquierda, Lucía Pedraza. A la derecha, Julieta Ortega.

Natalia Antolín presentó su colección "Alas y Raíces".

A la izquierda, Zulemita Menem y Barbie Simons. A la derecha, Chloé Bello.

La noche de inauguración de la Semana de la Alta Costura by Elina Costantini estuvo llena de glamour gracias a la presencia de destacadas figuras argentinas. Aunque tampoco faltó la ternura de la mano de su hija Kahlo Milagro que acompañó a sus papás en esta jornada en el que el Malba se vistió de moda.

Fotos: Gentileza SAC.