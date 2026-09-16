Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, conquista El Bolsón con el apoyo de su familia

Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, fue noticia esta semana por salir campeón de un torneo de Slalom gigante en Perito Moreno, El Bolsón. El deportista se llevó el título luego de ganar por 15 centésimas a Evan Stolear. La familia, encabezada por su mamá y su papá, lo acompañó en este momento importante de su vida y juntos también celebraron la obtención del título pasando un instante en familia en el Cerro Catedral.

Tiziano Gracier luego de ganar el título. Instagram

Tras la carrera en El Bolsón, el festejo fue en el Cerro Catedral. Su familia se plantó en Bariloche para celebrar el título obtenido por Tiziano. En las imágenes, se puede observar cómo disfrutan a través de momentos divertidos, risas, motos de nieve y fotos inolvidables. En las historias que compartió Valeria Mazza en las redes sociales se los puede observar juntos en la montaña, en la nieve y el clima festivo después de la competencia.

Todos juntos disfrutando de la victoria. Instagram

El título que ganó Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza

El gran desafío fue el slalom gigante del Campeonato Argentino, llevado a cabo el martes 15 de septiembre en Laderas Cerro Perito Moreno. Tiziano fue el gran ganador y el podio lo completaron el francés Evan Stolear, a tan solo 15 centésimas, y el suizo Luc Roduit. Cuarto quedó otro argentino, Felipe Eiras. Este resultado obtenido le da puntos para el ranking, en el que quiere sumar para mantenerse en una buena posición.

Luego del título, la familia decidió festejar en el Cerro Catedral. En las imágenes que dio a conocer Valeria Mazza, se armó el detrás de escena de una celebración íntima pero inolvidable. Casos y antiparras, una moto de nieve con bandera de Catedral y momentos que quedarán en la memoria de Tiziano y de su familia. El deportista aparece en gran parte de las imágenes con el traje de competición y, en otras, con la cara de alguien que sabe que ganó un trofeo y la posibilidad de compartir estos instantes con los suyos.

Así fue el festejo en el Cerro Catedral. Instagram

Tiziano Gravier no llegaba de visitante al circuito. De hecho, ya contaba con basta experiencia antes de ganar este último torneo. Compitió en la Copa del Mundo que se especializa en slalom gigante y Súper-G y en febrero también participó del torneo Milano-Cortina en 2026, donde terminó lejos de la punta. Sin embargo, no siempre su deporte fue el Slalom, ya que hasta los 17 años jugó al rugby, pero eligió la nieve cuando se acercaban los Juegos de la Juventud de Lausana en 2020. Además, entre las distintas temporadas, cursa Negocios Digitales, lo que hace que su calendario sea bastante apretado: entre la nieve, a la familia, los estudios y la vida social, sin contar la pretemporada en Buenos Aires, el invierno local en La Patagonia y el verano en Europa.

La vida de Tiziano Gravier por fuera del deporte

Hace algunos meses, Tiziano rompió el silencio con CARAS y reveló que le cuestan la relaciones a largo plazo. De manera agregada, señaló que le escribe mucha gente que él no conoce y que le transmiten mucho cariño y afecto, siendo algo que lo sorprendió y que, sin lugar a duda fue un gesto que lo valoró.

Además del deporte, Tiziano le da un lugar relevante a la moda. De hecho, confirmó que realizó algunos desfiles en Buenos Aires y algunos trabajos con marcas o campañas. “Me suma como complemento y me divierte hacerlo cada tanto para despejar la cabeza del deporte”, señaló.

La vida de Tiziano Gravier por fuera del deporte

En términos amorosos, señaló que está soltero y muy bien, dedicando gran parte de su vida al mundo del esquí y que, debido a esa razón, le cuesta generar una relación a largo plazo. De igual forma, no cierra un futuro donde esté abierto a lo que se le presente. “Si la vida nos lleva para otro lado, será lo que tenga que ser”, cerró.

De esta manera, Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, conquistó el slalom gigante del Campeonato Argentino en Cerro Perito Moreno. Al lado de él, estuvieron su mamá, Valeria Mazza y su papá, Alejandro Gravier, que lo acompañaron en la competencia y después celebraron el título con el resto de la familia en Cerro Catedral.