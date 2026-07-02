José María Muscari reveló la decisión que tomó con su hijo, Lucio, para que tenga más independencia: "Absoluta privacidad"

En una entrevista exclusiva para Caras Glam, el reconocido productor y director teatral José María Muscari abrió su corazón y habló sobre la transformación que implicó para él la adopción de su hijo Lucio, en diciembre de 2023. En un diálogo con Marcelo Polino, el artista compartió detalles íntimos sobre su nueva rutina familiar y cómo se adaptó a este cambio radical en su vida personal.

José María Muscari explicó cómo su hijo, Lucio, le cambió la vida

La historia es particular, Lucio, un adolescente que participó activamente en la elección de su familia adoptiva, encontró en José María Muscari un padre elegido afectivamente, basando su vínculo en la voluntad y el cariño mutuo. Esta unión, marcada por la libertad de elegir, le dio a ambos protagonistas un nuevo comienzo.

José María Muscari en Caras TV

Al ser consultado por Marcelo Polino sobre cómo cambio su vida el adolescente, el director teatral respondió: “Me cambió un montón, obviamente, porque no es lo mismo una vida que sólo importas vos, que una vida que vos importas un montón, pero antes tenés un hijo, para el que tenés que estar bien". Sin embargo, aclaró que aunque su vida cambió, no se convirtió en un caos: “Sí me cambió, pero tampoco te diría que mi vida es un otra".

José María Muscari con Marcelo Polinoo en Caras Glam

Tal como relató el artista, la convivencia progresó hacia un equilibrio saludable, y recientemente dieron un paso importante al mudarse a una casa mucho más grande para garantizar la independencia y el espacio propio para cada uno. “Hace muy poquito, unos 3 o 4 meses, nos mudamos justamente para tener más independencia”, explicó Muscari, detallando las características del nuevo hogar.

José María Muscari en Caras TV

“Compramos una casa que es más grande que tiene dos alas totalmente independientes”, contó el director teatral. En este contexto remarcó: “El ruido de la Play, la música de Duki, las chicas... La casa es enorme, la habitación de Lucio en una punta de la casa y mi habitación en la otra punta, con absoluta privacidad".

Más allá de que cada uno tenga su espacio, José María Muscari indicó que es beneficiosa la idea para un joven de 18 años. "Esta buena para la autonomía que necesita un adolescente", dijo el director de teatro con total sinceridad en una charla intima con Marcelo Polino en Caras Glam.