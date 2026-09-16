Qué es de la vida de Rocco Gastaldi, el hijo de Marcela Tinayre y Marcos Gastaldi

Rocco Gastaldi, el hijo de Marcela Tinayre y Marcos Gastaldi, cumplió los 25 años y eligió un camino diferente al de su familia: estudia ingeniería y se mantiene totalmente alejado de las cámaras. Nació el 24 de agosto de 2001 y, a diferencia de Juana y Nacho Viale, decidió apartarse de los medios. En su último cumpleaños, su madre lo saludó y marcó su crecimiento: verte tan maduro me llena de felicidad.

Marcela Tinayre y Rocco Gastaldi. Redes

En agosto Marcela Tinayre dio a conocer un álbum de fotos de la infancia de su hijo, junto a un mensaje que conmovió las redes sociales: “sos tan buena persona, tan distinto, tan amigo de tus amigos. Buen hijo y solidario siempre. Te amo, feliz cumple. Verte tan maduro me llena de felicidad”, escribió la conductora.

Rocco Gastaldi, el hijo buscado de Marcela Tinayre y Marcos Gastaldi

Rocco es el único hijo en común que tienen Marcela Tinayre y Marcos Gastaldi. Nació cuando ella tenía 50 años, gracias a un tratamiento de fertilidad. En una etapa marcada por pérdidas, sin lugar a duda fue un hijo muy buscado. Marcos, empresario de las finanzas, falleció en julio de 2020 y Rocco quedó como el menor de una familia ensamblada y, del lado de Marcos, como uno de los cinco hijos del banquero.

Rocco, hijo de Marcela Tinayre y Marcos Gastaldi, de bebé. Redes

A pesar de estar alejado de los medios y mantener un perfil bajo, Rocco siempre mantiene una buena relación con sus padres y hermanos, además de ser el nieto mimado de su abuela, Mirtha Legrand, quien lo apoda cariñosamente "Roquito". Sus mas cercanos coinciden en destacar de Rocco su perfil bajo. De hecho, su madre lo definió como un “gran observador de la vida, buena y noble persona”, además de “brillante compañero de vida”. Rocco permanece alejado del medio y concentrado en terminar sus estudios en la Facultad de Ingeniería. Su vida es doméstica y de veraneo. En José Ignacio, su madre lo fotografió al tardecer para un posteo que tituló a sus “amores”. Marcela contó luego que los lunes el hijo le llevaba jazmines, igual que el padre.

Roquito, el nieto de Mirtha Legrand que no se sienta a la mesa

El nacimiento de Rocco significó una alegría profunda para la familia Legrand. Su madre, Marcela Tinayre, señaló en numerosas entrevistas que él fue un hijo "muy buscado" y que disfruta mucho de verlo crecer. Tal como lo demostró en un posteo que hizo para el cumpleaños número 25 del joven, donde compartió una gran cantidad de fotos junto a él en José Ignacio. Alejado de las cámaras pero muy presente para su familia, Rocco elige no sentarse en la mesa más famosa del país pero desmotrar su cariño puertas adentro.

Las vacaciones de Rocco Gastaldi. Redes

Así es la vida de Rocco Gastaldi, el hijo de Marcela Tinayre y Marcos Gastaldi: a los 25 años se mantiene entre la facultad, la casa y el bajo perfil. La familia lo muestra cuando quiere; pero el no se sienta en la televisión y vive fuera de los medios.